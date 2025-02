Vakavaraisen POP Pankki -ryhmän positiivinen kehitys jatkui vuonna 2024

Ryhmän korkokate kasvoi 5,5 prosenttia 187,9 miljoonaan euroon ja nettopalkkiotuottoja kertyi 44,6 miljoonaa euroa. Ryhmän luottokanta kasvoi 4,0 prosenttia ja oli vuoden lopussa 4,7 miljardia euroa. Kasvua saavutettiin niin asuntoluotoissa kuin yritysluotoissakin. Arvonalentumistappiot olivat edellisvuotta korkeammat, 22,4 miljoonaa euroa. Talletuskanta kasvoi 1,1 prosenttia päätyen 4,4 miljardiin euroon.

Liiketoiminnan kulut kasvoivat 10,4 prosenttia 131,2 miljoonaan euroon. Kulujen kasvuun vaikutti henkilöstökulujen kasvun lisäksi käynnissä oleva ryhmän järjestelmäuudistushanke, joka aiheuttaa päällekkäisiä järjestelmäkustannuksia. Ryhmä suunnittelee uuden pankkijärjestelmän käyttöönottoa vuoden 2025 aikana.

”POP Pankki -ryhmän vuosi 2024 on ollut erinomainen, teimme jälleen ennätystuloksen, luotto- ja talletuskanta kasvoivat sekä korkokate ja nettopalkkiotuotot nousivat edellisestä vuodesta. Yritysasiakkaiden asiakastyytyväisyyden nousu valtakunnallisessa EPSI Rating -tutkimuksessa heijastaa panostustamme pk-sektoriin. Kannattava kasvu on kaikkien etu geopoliittisesti epävakaassa toimintaympäristössä. Talouden elpymisestä on varhaisia signaaleja. Esimerkiksi asuntolainojen kysyntä on kääntynyt kasvuun meillä kesän jälkeen”, toteaa POP Pankkikeskuksen toimitusjohtaja Jaakko Pulli.

POP Pankki -ryhmän keskeisiä tapahtumia:

Muutokset konttori- ja palveluverkostossa: Lievestuoreen ja Sumiaisten palvelupisteet yhdistettiin alkuvuodesta Laukaan palvelupisteeseen; vuoden aikana avattiin yhteensä neljä uutta palvelupistettä Karvialle, Kalajoelle, Kankaanpäähän ja Riihikoskelle. Ryhmärakenteessa ei tapahtunut katsauskauden aikana muutoksia.

Lievestuoreen ja Sumiaisten palvelupisteet yhdistettiin alkuvuodesta Laukaan palvelupisteeseen; vuoden aikana avattiin yhteensä neljä uutta palvelupistettä Karvialle, Kalajoelle, Kankaanpäähän ja Riihikoskelle. Ryhmärakenteessa ei tapahtunut katsauskauden aikana muutoksia. Järjestelmäuudistushanke : POP Pankki -ryhmän vuonna 2022 alkanut järjestelmäuudistushanke etenee kohti vuodelle 2025 suunniteltua uuden pankkijärjestelmän käyttöönottoa.

: POP Pankki -ryhmän vuonna 2022 alkanut järjestelmäuudistushanke etenee kohti vuodelle 2025 suunniteltua uuden pankkijärjestelmän käyttöönottoa. Varautuminen korkoympäristön muutoksiin: POP Pankki -ryhmä jatkoi vaiheittaista korkosuojausasteen nostamista ja riskiaseman pienentämistä avoimen korkokateriskin osalta.

POP Pankki -ryhmä jatkoi vaiheittaista korkosuojausasteen nostamista ja riskiaseman pienentämistä avoimen korkokateriskin osalta. Luottoluokitus: Luottoluokittaja S&P Global Ratings vahvisti joulukuussa 2024 Bonum Pankin luottoluokituksen ’BBB/A-2’ positiivisin näkymin. Lisäksi luottoluokittaja vahvisti kesäkuussa 2024 annetun Bonum Pankin RCR-luottoluokituksen (Resolution Counterparty Rating) ’BBB+/A-2’. S&P Global Ratings vahvisti syyskuussa 2024 POP Asuntoluottopankki Oyj:n lainaohjelmalle sekä liikkeeseen lasketuille joukkovelkakirjalainoille ’AAA’ luottoluokituksen vakain näkymin.





POP Pankki -ryhmän keskeiset avainluvut

(M€ / %) 2024 2023* 2022* Korkokate 187,9 M€ 178,1 M€ 93,3 M€ Palkkiotuotot ja -kulut, netto 44,6 M€ 44,0 M€ 42,1 M€ Rahoitusvarojen arvonalentumiset -22,4 M€ -17,3 M€ -7,7 M€ Tulos ennen veroja 89,8 M€ 89,3 M€ 26,2 M€ Luottokanta 4 743,6 M€ 4 562,2 M€ 4 448,5 M€ Talletuskanta 4 370,4 M€ 4 321,0 M€ 4 331,0 M€ Oma pääoma 759,5 M€ 688,1 M€ 566,7 M€ Taseen loppusumma 6 257,0 M€ 6 074,6 M€ 5 774,2 M€ Kulu-tuottosuhde 54,5 % 52,9 % 76,1 % Kokonaispääoman tuotto, ROA 1,2 % 1,2 % 0,4 % Oman pääoman tuotto, ROE 10,0 % 11,4 % 3,7 % Ydinvakavaraisuussuhde, (CET1) 22,0 % 20,3 % 19,4 % Vakavaraisuussuhde, (TC) 22,0 % 20,3 % 19,4 %

*POP Pankki -ryhmän tunnusluvut tilikausilta 2022 ja 2023 sisältävät vain jatkuvien toimintojen tuloksen.

POP Pankki -ryhmän vuoden 2025 näkymät:

Laskevien markkinakorkojen seurauksena POP Pankki -ryhmän tuloksen arvioidaan muodostuvan tilikaudella 2025 pienemmäksi kuin tilikaudella 2024. Tuloskehitykseen liittyy markkinakorkojen ja sijoitusmarkkinoiden muutoksista, talletuskilpailun mahdollisesta kiristymisestä ja luottotappioiden määrän kehityksestä johtuvaa epävarmuutta.

POP Pankki -ryhmä julkaisee ryhmän toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen viikolla 11.

POP Pankki -ryhmään kuuluu keskusyhteisö POP Pankkikeskus, keskusluottolaitos Bonum Pankki Oyj, kiinnitysluottopankki POP Asuntoluottopankki Oyj ja 18 POP Pankkia, joiden muodostamaan palveluverkostoon kuuluu 70 konttoria ja palvelupistettä. POP Pankki -ryhmä työllistää yli 700 henkeä ja asiakkaita sillä on yhteensä yli 250 000.

