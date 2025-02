Tässä ovat Miss Americana -finalistit – kilpailijoiden esittelyt

Semifinaali pidettiin 13.2. Järvisydämessä Rantasalmella ja 10 kilpailijaa jatkaa kohti finaaleja. Historian ensimmäinen Miss Americana -voittaja kruunataan Original American Car Show'n päälavalla lauantaina 19.4..

Finalistien esittelyt

Karoliina Mikonaho, 21, Lahti

Karoliina on entinen kilpacheerleader ja nykyinen bikinifitness-urheilija. Hän työskentelee päivätöiden ohessa yrityksessään Somellossa sisällöntuotannon parissa ja on aktiivinen myös omassa somessaan. Karoliina kilpailee Miss Americana -kisoissa, koska haluaa edustaa kokonaisvaltaista hyvinvointia, joka ulottuu fyysisen kunnon lisäksi myös henkiseen puoleen ja itsensä rakastamiseen.

Viivi Sirén, 18, Sipoo

Viivi on töissä Power Center salilla Keravalla ja käy lukion 3-vuotta. Viivin intohimo on itsensä kehittäminen niin urheilun kuin elämän eri osa-alueilla. Hän on harrastanut ratsastusta jo kymmenen vuotta ja treenaa säännöllisesti kuntosalilla. Viivi kisaa Miss Americana -kilpailussa, koska haluaa inspiroida muita uskaltamaan seurata unelmiaan ja näyttää, että todellinen onnellisuus löytyy itsensä toteuttamisesta, ei pelkästään menestyksestä tai materiasta.

Daisy Castrén, 27, Helsinki

Daisy on aina ollut kiinnostunut hyvinvoinnista, terveydestä ja itsensä kehittämisestä. Siksi hän päätti hakea Miss Americanaan. Daisy haluaa edistää terveyttä, fitnesstä ja wellnessiä kannustamalla ihmisiä pysymään terveinä ja löytämään itselleen sopivan elämäntavan ilman liiallista suorittamista.

Keiti Loim, 34, Espoo

Keiti harrastaa montaa eri urheilulajia mutta erityisesti tykkää Fitnessistä. Tämä ei ole hänelle pelkkä harrastus - hän elän sitä. Keiti tykkää haasteista, janoaa kokemuksia ja rakastaa uuden oppimista. Hänen elämäntyyli edustaa omien sanojen mukaisesti juuri niitä asioita, joita Miss Americana, eli terveyttä, fitnesstä ja wellnessiä.

Kiia Huutoniemi, 19, Jyväskylä

Cheerleading on Kiian intohimo, mutta hän nauttii myös matkustamisesta, uusien lajien kokeilemisesta, opiskelusta ja kauneudenhoidosta. Kiia osallistuu Miss Americana -kilpailuun, koska sen arvot ovat hänelle tärkeitä, ja hän haluaa inspiroida myös muita löytämään oman rakkaan harrastuksensa.

Karin Kuum-Ahdesmäki, 39, Kerava

Karinin suurimmat harrastukset ovat kuntosali ja yin-jooga, jotka auttavat pitämään kehon ja mielen tasapainossa. Karin osallistuu Miss Americanaan saadakseen arvokasta kokemusta samalla kun voittaa omat pelkonsa. Tämä on mahdollisuus astua mukavuusalueen ulkopuolelle, kasvaa itsevarmemmaksi ja inspiroida muita uskomaan itseensä ja omiin unelmiinsa.

Amanda Aspegren, 27, Keminmaa

Amandan harrastuksista löytyy salitreenaminen, tankotanssi sekä thai nyrkkeily. Hänellä on pitkä historia baletin sekä salitreenamisen parissa. Yhdet fitnesskisat on käyty muutama vuosi sitten ja elämänkokemusta löytyy ikään nähden hyvin paljon. Mielenkiinto painottuu tällä hetkellä oman itsensä kehitykseen ja kasvuun henkisesti sekä someuran luomiseen. Kisoihin Amanda haki koska koki olevansa äärimmäisen hyvä esimerkki vahvasta naisesta joka on kaunis, positiivinen, aito sekä urheilullinen.

Ruusu Castrén, 27, Savonlinna

Ruusun harrastukset ovat luistelu ja luonnossa liikkuminen. Hänen kiinnostuksen kohteensa ovat terveys ja yhteisötoiminta. Hänellä on kilpailukokemusta Fit Model kisoista ja taitoluistelu on harrastuksena. Ruusu haluaa kilpailla Miss Americanassa, koska hän halua olla roolimalli ja edistää positiivista kehitystä samalla kun inspiroi muita.

Helmi Liukkonen, 23, Joensuu

Helmi on Mikkelistä Joensuuhun muuttanut fitness urheilija joka opiskelee tällä hetkellä hierojaksi Itä-Suomen liikuntaopistolla. Hänen lajinsa on wellness fitness. Kiinnostuksen kohteet ovat urheilu, hyvinvointi sekä ihmisen anatomia. Helmi kilpailee Miss Americanassa, koska haluaa saada fitness urheilun lisäksi erilaista esiintymiskokemusta.

Liana Ohayon, 35, Hämeenkyrö

Liana on iloinen ja positiivinen ja viettää päivätyönsä diesel-mekaanikkona kädet öljyssä ja naama rasvassa Amerikan autojen parissa. Tärkeintä tässä maailmassa hänelle on perhe; tytär, mies, sekä karvaiset ottolapset mukaanlukien Pekoni possu. Liana kokisi itsensä oivaksi Miss Americana tittelin kantajaksi myös vuosien varrella kertyneiden promootio taitojen ansiosta.



KUTSU MEDIAN EDUSTAJILLE:

Miss Americana -finalistien mediatilaisuus

Aika: La 22.2.2025 klo 14

Paikka: Mayor's Gym, Porkkalankatu 13, 00180 Helsinki