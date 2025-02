Keskimaan Ilo auttaa 2025 -lahjoituksella autetaan keskisuomalaisia nuoria toimimaan turvallisemmin verkossa

Osuuskauppa Keskimaan vuoden 2025 Ilo auttaa -lahjoitus kohdistuu keskisuomalaisiin nuoriin. Tänä vuonna lahjoituksen kokonaissumma on 143 410 euroa eli euro per Keskimaan asiakasomistaja vuodenvaihteen lukumäärän mukaan. Lahjoitus jaetaan Keski-Suomen kuntien nuorisopalveluille sekä Mieli ry:lle nuorten ja heidän vanhempiensa hyvinvoinnin tukemiseksi digitaalisessa maailmassa.

− Tänä vuonna lahjoituksemme työnimi on "Turvallinen digiarki nuorille". Nuorten digiturvallinen arki tarkoittaa turvallista ja positiivista digitaalista ympäristöä sekä koulussa että vapaa-ajalla, jotta nuoret voivat oivaltamalla ja ammattilaisten opastuksella oppia, kasvaa ja kehittyä ilman pelkoa tai ahdistusta. Tämä saavutetaan tarjoamalla sekä nuorisotyöntekijöille että nuorille ja heidän vanhemmilleen tietoa ja työkaluja, joilla he voivat yhdessä navigoida digitaalisessa maailmassa turvallisesti ja itsevarmasti, kertoo Osuuskauppa Keskimaan viestintä- ja markkinointijohtaja Noora Luoma.



− Kumppaneita valitessamme meille oli tärkeää löytää tahoja, jotka voivat auttaa nuoria koko Keski-Suomen alueella. Huomasimme pian, että tukemalla kuntien nuorisopalveluita voimme yhdessä ammattilaisten kanssa toteuttaa tekoja nuorten turvallisen arjen puolesta. Nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset tuntevat parhaiten nuorten tarpeet, ja meille oli erityisen tärkeää kuunnella heidän asiantuntemustaan. Digitaalisuus on laajasti koskettava aihe, Noora Luoma lisää.

Ilo auttaa -lahjoituksen yhteistyökumppanit

Pääosa lahjoitussummasta kohdentuu Keski-Suomen kuntien nuorisopalveluille, ja se käytetään media- ja somekasvatukseen nuorille sekä nuorten kanssa. Lahjoitussumma jaetaan kuntien nuorisopalveluille Keski-Suomen kuntien kesken. Tavoitteena on nuorisotyöntekijöitä ja nuoria kuullen järjestää tapahtumia, koulutuksia ja työpajoja, jotka auttavat nuoria käsittelemään digitaalisessa maailmassa esiintyviä ilmiöitä, kuten kiusaamista, mielenterveyttä ja yksinäisyyttä. Myös kuntien nuorisotyöntekijöille järjestetään koulutuksia aiheiden tiimoilta. Nuorisopalvelut rakentavat Ilo auttaa -toimintasuunnitelmaa kuntien ja nuorten kanssa alkuvuoden aikana.

− Ilo auttaa -kampanjaa esiteltiin Keski-Suomen nuorisotyöpäivillä tammikuussa, ja se herätti innostusta nuorisotyöntekijöiden ja esihenkilöiden keskuudessa. Suunnittelutyö on jo aloitettu, ja nuorisotyöntekijöiltä on saatu alustavia ideoita toiminnasta ja nuorten kuulemisesta. Kampanja tarjoaa mahdollisuuden tukea nuoria digiasioissa suunnitelmallisemmin sekä kouluttaa työntekijöitä ja nuorten huoltajia. Lisäksi se mahdollistaa konkreettista yhteistyötä kuntarajat ylittäen. Keskimaan tuki on korvaamaton, ja kampanja luo tilaisuuden tehdä merkittäviä tekoja nuorten hyväksi, iloitsee Jyväskylän kaupungin nuorisotyön aluekoordinaattori Pauliina Lahtinen.

Keski-Suomen kuntien nuorisopalveluille lahjoitus jyvitetään kolmelle alueelle (Jyväskylä & Muurame, eteläinen ja pohjoinen Keski-Suomi). Lahjoitusta koordinoidaan kuntien toimesta.



MIELI Suomen Mielenterveys ry on toinen keskeinen kumppani ja lahjoituskohde tämän vuoden Ilo auttaa -kampanjassa. Mieli ry järjestää teemoitettuja vanhempainiltoja, joiden tavoitteena on vahvistaa vanhempien mielenterveystaitoja ja tukea heidän kykyään tukea nuoria digitaalisessa maailmassa. Vanhempainillat järjestetään joko live- tai onlinetoteutuksina. Lisäksi Mieli ry järjestää nuorisotyön ammattilaisille koulutuksia nuorten mielenterveyden tukemiseksi ja ongelmien ehkäisemiseksi. Aiheet koulutuksien ja vanhempainiltojen osalta tarkentuvat vielä alkuvuoden aikana.

− Nuorten mielenterveyden haasteet ovat viime vuosina yleistyneet monen eri tekijän yhteisvaikutuksesta. Samalla yhä useammat vanhemmat kokevat vanhemmuuden paineita ja kuormitusta arjessaan. Kohtaamiemme nuorten viesteissä toistuvat vuodesta toiseen huoli, paha olo ja ahdistus – ja juuri siksi heidän tukemisensa on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Keskimaan tuki on meille järjestöille korvaamatonta, etenkin julkisen avustuksen supistuessa. Ennen kaikkea sillä on suuri merkitys nuorille ja heidän vanhemmilleen. Yhdessä Keski-Suomen nuorisotoimen kanssa voimme tavoittaa yhä laajemman joukon ja tarjota entistä vaikuttavampaa tukea, toteaa Mieli ry:n lapset ja perheet yksikön päällikkö Jenni Tolvanen.



Kahden pääyhteistyökumppanin lisäksi osa lahjoitussummasta käytetään kuudesluokkalaisille suunnatun Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden hyväntekeväisyyslahjoituksen äänestyskohteisiin. Yrityskylä-päivinä nuoret pääsevät äänestämään kahdesta eri lahjoituskohteesta, mikä lisää heidän osallistumistaan ja ymmärrystään hyväntekeväisyyden merkityksestä.

Osuuskauppa Keskimaa on tehnyt Ilo auttaa -lahjoituksia vuodesta 2017 lähtien, ja tämän vuoden lahjoitus on järjestyksessään kahdeksas. Lahjoitussumma on aina ollut yksi euro per asiakasomistaja. Keskimaan asiakasomistajien määrä on kasvanut vuosi vuodelta.

Lue lisää Keskimaan Ilo auttaa -lahjoituksista: keskimaa.fi/iloauttaa