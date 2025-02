Osuuskauppa Suur-Savon Vuoden esihenkilö ja työryhmät valittu

Vuoden esihenkilöksi on valittu S-market Juvan myymäläpäällikkö Janne Puranen. Janne on työskennellyt Osuuskauppa Suur-Savossa vuodesta 1990 alkaen, jolloin hän aloitti kaupallisessa kenttäkoulutuksessa Juvan S-marketissa. Sieltä Janne siirtyi Sulkavalle apulaismarketpäälliköksi ja myöhemmin marketpäälliköksi Joroisten S-marketiin, josta hän palasi takaisin Juvalle. Janne on todella pidetty ja arvostettu työkaveri ja esihenkilö. Jannen pitkä kokemus ja osaaminen näkyvät yksikön arjessa hyvänä johtamisena. Jannen työryhmän työtyytyväisyysindeksi on 82,3, mikä on erinomaista tasoa ja reilusti Suomen yleisnormin yläpuolella.

− Janne johtaa tiimiään omalla esimerkillään, eikä kaihda mitään työtehtäviä. Hän on huumorintajuinen ja aina hyvällä tuulella. Jannen johtaman yksikön hyvän tuloksen taustalla on jatkuva toiminnan ja tekemisen kehittäminen. Janne on esimerkillinen uusien toimintatapojen ja järjestelmien haltuun ottamisessa. Hän tarttuu tehtäviin ennakkoluulottomasti ja haluaa onnistua, kuvailee marketkaupan johtaja Satu Nieminen.

Vuoden työryhmänä palkitaan S-market Mäntyharju. Valinnan perusteena oli asiakastyytyväisyys, joka on erinomaisella tasolla (NPS 50,79). Lisäksi S-market Mäntyharju on ollut vahva tuloksentekijä vuodesta toiseen. Yksikkö on Osuuskauppa Suur-Savon suurin S-market sekä myynnillä että myymälän pinta-alalla mitattuna. Vakituisesti myymälässä työskentelee 24 henkilöä. Marketpäällikkönä toimii Antti Pöyry. S-market Mäntyharju on merkittävä nuorten työllistäjä, sillä marketissa työskentelee kesäisin keskimäärin kymmenen kesätyöntekijää ja pari kymmentä nuorta Tutustu ja tienaa -palkkauksen kautta. Kesä onkin kiireistä aikaa, sillä paikkakunta on yksi Suomen vilkkaimmista mökkikunnista ja asukasmäärä moninkertaistuu kesäaikaan.

− Myymälässä tehtiin alkuvuonna 2024 mittava peruskorjaus. Remontista huolimatta sekä asiakastyytyväisyys että tulos säilyivät hyvällä tasolla. Olemme panostaneet erityisesti osaamisen kehittämiseen jakamalla vastuuta, Satu Nieminen kertoo. – Yksi osa asiakasviestintää on nykyisin yksiköiden omat sosiaalisen median tilit. S-market Mäntyharjun some-tiimi on tuonut asiakkaille hyvää mieltä persoonallisilla ja rennoilla, pilke silmäkulmassa tehdyillä videoilla, lisää Nieminen.

Vuoden nousijatiimin palkinnon saa Savonlinnassa toimiva Cafe Mertala. Valinnan perusteina oli myynnin ja tuloksen kehittyminen edellisestä vuodesta. Lisäksi Cafe Mertalassa sekä työtyytyväisyys (tyt-indeksi 90,7) että asiakastyytyväisyys (NPS 72) ovat huippuluokkaa. Lounaskahvila Cafe Mertala avattiin vuonna 2021 S-market Mertalan yhteyteen. Yksikössä työskentelee vakituisesti viisi henkilöä ja ravintolapäällikkönä toimii Katja Hämäläinen.

− Yksikön hyvästä työfiiliksestä kertoo esimerkiksi innovatiivinen tuotekehitys, josta on ollut hyötyä muissakin Suur-Savon matkailu- ja ravitsemiskaupan yksiköissä, sanoo toimialajohtaja Kai Nurmi.

Osuuskauppa Suur-Savo työllisti vuoden 2024 aikana keskimäärin 1341 henkilöä. Osuuskaupan toimialoja ovat päivittäis- ja erikoistavarakauppa, liikennekauppa sekä matkailu- ja ravitsemiskauppa. Muuta osuuskaupan omaa toimintaa ovat leipomo sekä siivous- ja pesulapalvelut.