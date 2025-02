Kokoomuksen Kaunisto: Lukuisat investointiuutiset merkki kasvun käynnistymisestä

Elinkeinoelämän keskusliiton tuore selvitys kertoo, että tänä vuonna on valmistumassa jopa 8,5 miljardin euron edestä vihreitä investointeja. Hankkeet liittyvät muun muassa datakeskuksiin, maatuulivoimaan, biotuotteisiin ja akkuteknologiaan.



Kokoomuksen eduskuntaryhmän 3. varapuheenjohtaja ja talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Ville Kaunisto pitää lukuja vahvana viestinä talouden käänteestä.



”Taloustilanteesta on kuulunut lukuisia hyviä uutisia: kuluttajien ostovoima kasvaa ja vienti on alkanut vetää. Investointiuutiset kertovat ennen kaikkea yritysten luottamuksesta Suomeen ja Suomen talouteen”, Kaunisto sanoo.



Kaunisto muistuttaa hallituksen tehneen jo lukuisia toimia kasvun ja investointien vauhdittamiseksi. Hallitus muun muassa kasvattaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitusta yhteensä miljardilla eurolla hallituskauden aikana, sujuvoittaa luvitusta sekä on uudistanut Suomen työmarkkinoita pohjoismaiselle linjalle.



”Lisäksi eduskunnan käsittelyssä on suurien puhtaan siirtymän investointien verokannustin. Kannustimen arvioidaan tuovan jopa 10 miljardin euron investoinnit Suomeen”, Kaunisto hehkuttaa.



Kaunisto kritisoi oppositiota puheista, joissa maalataan synkkää kuvaa Suomen talouden tilanteesta, vaikka hallituksen työn tulokset alkavat jo näkymään talouden positiivisina signaaleina ja kasvuna ympäri Suomen.



”Kun tiedetään että pessimismi ruokkii pessimismiä, niin minusta pitäisi kysyä, että mitä oppositio oikein synkistelyllään tavoittelee? Investointien karkoittamista Suomesta? Tunnelmalla ja päättäjien puheilla on vaikutusta myös reaalitalouteen”, Kaunisto sanoo.



Kauniston mukaan kasvun ruokkimiseksi on tärkeää panna toimeen kaikki hallituksen linjaukset kasvun vauhdittamiseksi.



”Tämän lisäksi puoliväliriihessä tulee olla valmius tehdä lisää toimia, joilla Suomen talouskasvua vahvistetaan”, Kaunisto päättää.