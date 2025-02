Feasta Clubi-illassa kuullaan paikallisten yhtyeiden taidonnäytteitä

Feasta Clubi-illan avaa Fourteen Thousand Sunsets eli 14TS. Yhtyeen tummanpuhuva elektroninen musiikki on täynnä kaihoa ja surua, mutta kaiken keskellä on kuitenkin ripaus toivoa. Musiikissa voi kuulua kaikua menneistä vuosikymmenistä etenkin Manchesterin suunnalta. Yhtyeen muodostavat Jenni Niemi (laulu), Heikki Laatikainen (kitarat) ja Joonas Hernesaho (syntikat, masiinat). 14TS työstää tällä hetkellä debyyttialbumiaan, joka ilmestyy vuonna 2025.

Seuraavana Feasta Clubi-illan lavalle nousee Max on the Rox. Yhteinen rakkaus blues rockia kohtaan on synnyttänyt yhtyeen, jossa jokaisella soittajalla on vapaus tehdä omia päätöksiä, kuitenkin yhteinen harmonia keskiössä. Vaasassa syntyneet ja täällä asuvat bändin jäsenet etsivät tapoja, joilla sekä bändi että yleisö pääsevät hyvään fiilikseen sekä livekeikoilla että levyillä. Yhtyeelle arvokkainta on musiikin esittäminen elävälle yleisölle. Yhtyeen kokoonpanoon kuuluvat solisti Max Bäckman (kitarat, laulu), Markku Keho (basso, laulu) ja Riku Airaksinen (rummut).

Illan päättää viisihenkinen rockyhtye Eld. Yhtyeen musiikissa yhdistyy 90-luvun grunge-tyyli särisevä sointi ja energiset rytmit. Yhtyeen keulahahmo Zeta on Suomen vastaus Iggy Popille räikeällä äänellään, nerokkailla sanoituksillaan ja rohkealla lavaesiintymisellään. Kitaristi Space Jam Joel luo stoner-riffejä ja elektisiä sooloja, kun taas kitaristi Jessy Jetpack tuo punktyylisen taustalaulun mukana kitaralla raskaita ja nopeita rytmejä. Basisti Jupiter Jim Justice on yhtyeen sielu tukevilla ja vivahteikkailla bassolinjoillaan. Rumpali Fishy Fishy täydentää bändin kovilla täyteiskuilla ja tarttuvilla rytmeillä. Eld haluaa musiikillaan kertoa totuuden ihmiskunnalle alitajuisilla viesteillä, jotka toimitetaan tarttuvan, särisevän, iskevän ja energisen rock ’n’ rollin avulla!

Feasta Clubi-illan ohjelma:

klo 18.30 ovet Kulttuuritalo Fannyyn aukeavat

klo 19.30–20.30 14TS

klo 20.45-21.45 Max on the Box

klo 22.00-23.00 Eld

Feasta Clubi-illan järjestää Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut. Tilaisuuden anniskelusta vastaa Ukkokari Oy. Tapahtumassa on pakollinen 2 euron narikkamaksu.