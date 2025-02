Keski-Suomen hyvinvointialueen lautakunnat kokoustavat keskiviikkona 19.2.

Käsittelyssä on myös lausuntopyyntö luonnoksesta hyvinvointialueiden tehtäviä koskeviksi valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuosille 2025–2029.

Työikäisten ja ikääntyneiden sekä lasten, nuorten ja perheiden lautakunnassa käsitellään lisäksi valtuustoaloitetta kotiin vietävien päihdepalvelujen järjestämisestä.

Työikäisten ja ikääntyneiden lautakunnassa on käsittelyssä lisäksi sairaskodin muutos- ja korjaustöiden hankesuunnitelma. Keski-Suomen hyvinvointialue on ostanut Keski-Suomen Sairaskotisäätiön omistaman Sotainvalidien Sairaskoti -kiinteistön, josta kauppakirja allekirjoitettiin 11.11.2024. Hyvinvointialue on käynnistänyt hankesuunnittelun. Koko sairaskodin rakennus tulee hyvinvointialueen käyttöön. Toiminnan on suunniteltu alkavan remontoiduissa tiloissa syyskuussa 2026.

Sairaskodin kiinteistössä tulevat toimimaan Väinönkadun palvelukeskuksen vuokratiloista siirtyvät ikääntyneiden lyhytaikaishoidon yksikkö Akseli ja Elina sekä avoterveydenhuollon kuntoutuspalveluiden avokuntoutus. Lisäksi tiloihin palaa väistötiloista geriatrinen keskus, jossa tehdään geriatrisen potilaan perustason muistidiagnostiikkaa. Kiinteistöön sijoittuu myös kehitysvammaisille ja autistisille henkilöille lyhyt- ja pitkäaikaista asumisen tuen palveluita tarjoava erityisen vaativan tuen yksikkö. Lisäksi tiloihin tulee myös hyvinvointialueen puhtaus- ja ruokapalveluja sekä lääketekniikan varastotiloja. Muutos- ja korjaustöiden valmistuttua luovutaan Väinönkadun palvelukeskuksen ja geriatrisen yksikön väistötiloista.

Sairaskodin tiloihin sijoittuu lisäksi Ikääntyneiden hyvän arjen opetus- ja tutkimuskeskus Living Labin toimintaa. Keskus mahdollistaa aidoissa sote-alan toimintaympäristöissä tapahtuvaa, käyttäjät osallistavaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Projektiin osallistuvat oppilaitoksista Gradia, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto.

Sairaskodin muutos- ja korjaustöihin on varattu 4,8 miljoonaa euroa. Toteuttaminen edellyttää hankesuunnitelman hyväksymistä. Hankesuunnitelman hyväksymistä käsittelee aluehallitus.

Lautakuntien kokouksien esityslistat löytyvät liitteineen lautakunnat-verkkosivulta.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvaks.fi-verkkosivuilla heti, kun se on tarkastettu.