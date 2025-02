Keskustan kuntapäättäjät: Hankintalain muutosesitys on umpisurkea

Kaikkonen: Ukrainaa ei saa jättää oman onnensa nojaan 13.2.2025 08:51:22 EET | Tiedote

Keskustan puheenjohtaja, ex-puolustusministeri Antti Kaikkosen mukaan Yhdysvaltain ja Venäjän johtajien keskustelut eivät saa johtaa siihen, että ukrainalaiset ja Eurooppa sivuutetaan neuvottelupöydissä. Kaikkonen peräänkuuluttaa oikeudenmukaista rauhaa, ja varoittaa että kyseessä on Ukrainan kohtalon lisäksi koko Euroopan asia sekä Suomen etu. Ukrainan yli tai ohi ei oikeudenmukaista rauhaa voi neuvotella. Ukrainaa ei saa jättää oman onnensa nojaan. Ei nyt, ei neuvotteluissa, ei rauhan synnyttyä. Kyse on Ukrainan oikeuksien lisäksi myös siitä, hyväksytäänkö perusteettomat, väkivaltaiset aluevaltaukset politiikan välineenä. Ukrainan rauha ja tapa jolla se syntyy on monella tapaa myös Euroopan asia. Eurooppa ei voi jäädä neuvotteluissa katsomon puolelle. Kyse on sekä Ukrainan että Euroopan turvallisuudesta ja tulevaisuudesta. Kaikkosen mielestä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa pitää huolehtia kolmesta asiasta: Pidetään Yhdysvallat Natossa, pidetään Suomen oma paketti kasassa, ja