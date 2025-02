THL ja viisi muuta eurooppalaista kansanterveyslaitosta: Yhdysvaltojen lähtö WHO:sta haastaisi Euroopan maita ottamaan johtavan roolin järjestössä

THL:n sekä viiden muun eurooppalaisen kansanterveyslaitoksen johtajat ovat julkaisseet avoimen kirjeen Maailman terveysjärjestön WHO:n puolesta arvostetussa Lancet-tiedelehdessä.

Kirjeen mukaan Yhdysvaltojen mahdollinen vetäytyminen WHO:sta haastaa Euroopan maat ottamaan nopeasti aiempaa merkittävästi suuremman roolin järjestössä. Euroopan maiden tulisi paitsi rahoittaa WHO:ta nykyistä enemmän, myös lähettää järjestöön asiantuntijoita.

Kirjeen ensimmäinen allekirjoittaja on THL. Muut kirjoittajat edustavat Norjan, Tanskan, Ranskan, Itävallan ja Portugalin kansanterveyslaitoksia.

”Vaikka Yhdysvaltojen päätös on toteutuessaan hyvin valitettava, se on myös mahdollisuus. Se antaa Euroopan maille erinomaisen paikan ottaa johtajuutta maailmanlaajuisessa terveyspolitiikassa”, sanoo THL:n pääjohtaja Mika Salminen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti tammikuun lopulla, että maa vetäytyy WHO:sta vuoden 2026 alussa. Sittemmin Trump on myös väläyttänyt harkitsevansa jäsenyyttä uudelleen.

WHO:n riippuvuus Yhdysvalloista on myös riski

Yhdysvallat on WHO:n suurin rahoittaja, ja järjestössä työskentelee satoja amerikkalaisia asiantuntijoita. Kirjoittajien mukaan WHO:n voimakas riippuvuus Yhdysvalloista on järjestölle myös riski, joka on nyt käymässä toteen.

”Yhdysvaltain lähtö loisi tyhjiön, joka eurooppalaisten tulisi täyttää. Tämä voisi tapahtua myös yhteistyössä muiden toimijoiden, kuten muiden OECD-maiden kanssa”, Salminen sanoo.

Hän myös muistuttaa, että Yhdysvallat rahoittaa suurta osaa myös WHO:n Euroopan-toiminnoista.

”Euroopan tulisi vähintään hoitaa oman alueensa ongelmat itse.”

WHO hoitaa epidemioihin ja luonnonkatastrofeihin liittyviä terveyskriisejä ympäri maailmaa sekä tekee erittäin merkittävää kansanterveystyötä monissa köyhissä maissa, alkaen äitiysneuvoloista ja lasten rokotuksista.

“Globaali terveys riippuu siitä, miten WHO pystyy jatkamaan kriittisen tärkeää työtään. Tarttukaamme siis tilaisuuteen. Meidän on varmistettava, että WHO säilyy vahvana ja toimivana myös tulevina vuosina. Tämä on lopulta varsin halpa vakuutusturva meille kaikille”, johtajat kirjoittavat.

