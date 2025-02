Tärppejä toimivaan tiimiin – Vauvaperheille tarjotaan vinkkejä tasa-arvoisen ja sujuvan vanhemmuuden vahvistamiseen somessa ja palveluissa

Miten puolisot voivat tukea toisiansa vanhempina? Miten saada perheen työnjako toimivaksi? Voisivatko perheen ulkopuoliset aikuiset olla tukena vauvaperheen tai lapsiperheen arjessa?

Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaalisen median kanavissa helmi–maaliskuun aikana näkyvässä Tärppejä toimivaan tiimiin -kampanjassa aktivoidaan vanhempia pohtimaan vanhemmuutta ja keskustelemaan toistensa ja läheistensä kanssa keskinäisestä tukemisesta, reilusta työnjaosta ja yhteen hiileen puhaltamisesta.

– Vanhempien välisen yhteistyön sujuminen on tärkeää koko perheen hyvinvoinnin kannalta. Kun vanhempien välinen työnjako on reilu, vanhemmat tukevat toisiaan ja asioista pystytään sopimaan, on vanhemmuus tutkimusten mukaan paljon helpompaa, toteaa professori Anna Rönkä Jyväskylän yliopistosta.

Lisäksi monet perheet saattavat herätä miettimään näitä asioita varsinkin nyt, kun entistä useampi isä jää perhevapaauudistuksen myötä lapsen tai lasten kanssa kotiin.

– Haluammekin tarjota kaikille lasta odottaville- ja vauvaperheiden vanhemmille, perhemuodosta riippumatta, tutkittuun tietoon perustuvia vinkkejä ja harjoituksia sujuvan yhteisvanhemmuuden rakentamiseen, toteaa vastuualuejohtaja Päivi Kalilainen.

Kolmannen kerran toteutettava ”tärppikierros” tavoittaa nyt entistä useamman vanhemman, sillä sisällöt ovat saatavissa nyt myös englanniksi hankkeen verkkosivuilla. Tärppejä jaettiin Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaalisen median kanavissa ensimmäisen kerran loppusyksystä 2023 ja toinen toisen kerran kampanja toteutettiin kesällä 2024.

Tutkimustietoa toimivasta yhteispelistä "palasteltuna" kuuteen eri ydinkohtaan

Hankkeen ja viestintäkampanjan keskiössä ovat tärpit, jotka sisältävät tietoa, vinkkejä, videoita sekä aktivointeja vanhemmille. Yhteispeli ei suju automaattisesti hyvin, mutta sitä voi oppia, ja siinä nämä tärpit ovat apuna.

Kuusi teemaa ja tärppiä ovat

Yhteisvanhemmuus ja sen peruspalikat tutuksi

Toimivan tiimin rakentaminen

Myönteisen palautteen ja tuen tärkeys

Toimivan yhteisvanhemmuuden hyödyt vanhemmalle ja lapselle

Arjen haasteet ja erimielisyydet

Reilu ja joustava työn- ja vastuunjako



Kuusi viikkoa kestävän kampanjan aikana tärpit näkyvät niin sosiaalisessa mediassa kuin hyvinvointialueen palveluissakin. Tärpit julkaistaan postaussarjana hyvinvointialueen Instagram- ja Facebook-kanavissa viikoilla 8–13. Postausten kautta vanhemmat pääsevät erilaisiin visailuihin, kyselyihin, vinkkeihin sekä harjoituksiin. Tavoitteena on kannustaa vanhempia pohtimaan ja keskustelemaan yhteisvanhemmuuden ydinkohdista.

– Palveluissa kampanja näkyy muun muassa infonäytöillä ja jaettavissa materiaaleissa, joiden kautta vanhemmilla on QR-koodilla pääsy hankkeen nettisivuille koottuihin videoihin, harjoituksiin sekä sähköisiin aktivointeihin, kertoo palvelupäällikkö Marja Lehtoranta.

Tärpit pohjautuvat Yhteisvanhemmuuteen oppimassa -tutkimukseen. Rahoittajana on JYUWell-yhteisö. Hanke on toteutettu yhteistyössä Keski-Suomen hyvinvointialueen, kirjastopalveluiden, JAMK:n ja THL:n kanssa.

Tutustu tärppeihimme ja ota askeleita kohti sujuvampaa arjen yhteispeliä!

https://www.jyu.fi/fi/hankkeet/tarppeja-toimivaan-tiimiin

https://www.jyu.fi/en/projects/tips-for-team-parenting

Seuraa somessa @lapsiperheiden_hyvaks -tiliä https://www.instagram.com/lapsiperheiden_hyvaks/ ja tunnistetta #vanhemmuusontiimipeliä.