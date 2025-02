Mielipide: lääketeollisuuden ei pidä perääntyä vastuustaan

Lääketeollisuus on teettänyt VTT:llä selvityksen, jonka mukaan puhdistamojen tehostamisen rakentamiskustannukset vaihtelevat 280–816 miljoonan euron välillä. Tiedotteessa ei kuitenkaan mainita, että nämä kustannukset jakautuvat pitkälle ajanjaksolle, jonka aikana direktiivin velvoitteet tulee toteuttaa.

Tarkastellaanpa asiaa konkreettisesti. Jos puhdistamojen tehostamisen kokonaiskustannukset Suomessa olisivat jopa miljardi euroa, lääke- ja kosmetiikkateollisuuden osuus tästä olisi vähintään 80 % (800 miljoonaa euroa). Jakautuessaan esimerkiksi 20 vuoden ajanjaksolle, tämä tarkoittaisi lääke- ja kosmetiikkateollisuudelle 40 miljoonan euron vuosittaista kustannusta.

Suomen lääketeollisuuden liikevaihto on noin kolme miljardia euroa ja kosmetiikkateollisuuden liikevaihto noin miljardi euroa. Esimerkiksi tiedotteen allekirjoittaneen Orion Oyj:n liikevaihdon vuonna 2024 on arvioitu olevan noin 1,5 miljardia euroa ja liikevoiton noin 417 miljoonaa euroa, eli noin 28 % liikevaihdosta. Orionin osuus puhdistamoiden tehostamisen kustannuksista olisi 37,5 %, eli vuosittain 15 miljoonaa euroa. Tämä vastaa vain 3,6 %:a Orionin liikevoitosta.

On vaikea pitää tätä kohtuuttomana, kun otetaan huomioon, että suurin osa vesiin päätyvistä lääkejäämistä on peräisin ihmisten käyttämistä lääkkeistä. Lääketeollisuuden on kannettava vastuunsa ympäristöstä – ei peloteltava kuluttajia perusteettomilla uhkakuvilla.

Riku Vahala

Toimitusjohtaja, Vesilaitosyhdistys

+358 50 588 4237

riku.vahala@vvy.fi