Tilastot ja tutkimukset -kuukausitiedote helmikuu 2025

Espoon ulkomaalaistaustaista väestöä koskeva PowerBI-esitys päivitetty

PowerBI-esityksessä tarkastellaan Espoon ulkomaalaistaustaista väestöä esimerkiksi taustamaan, maassaoloajan, pääasiallisen toiminnan, työllisyyden ja ammattiryhmien mukaan. PowerBI-esitykseen on päivitetty vuoden 2023 pääasiallista toimintaa koskevat tilastot.

Lue lisää Ulkomaalaistaustaiset työelämässä -sivulta (linkki PowerBI-esitykseen löytyy myös sieltä)

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2024 -tutkimus on valmistunut

Vuosittain toteutettava kaupunkilaisten mielipiteitä kunnan palveluista kartoittava tutkimus on jälleen valmistunut. Palvelutason lisäksi tutkimuksessa kartoitetaan mm. arjen ongelmiin ja turvallisuuteen liittyviä asioita. Tänä vuonna tutkimus toteutettiin yhtä aikaa Helsingin, Vantaan, Oulun, Lahden ja Kemin kanssa osittain yhteisillä kysymyksillä. Arviot palvelujen tasosta kokonaisuutena ovat pysytelleet kohtuullisen hyvällä tasolla. Yleistä tyytyväisyyttä mittaava laaja asuinkuntaindeksi on jotakuinkin edelliskerran tasolla, ja palveluille annettu kokonaisarvosana on jopa noussut vuoteen 2023 verrattuna.

Kaupunki- ja kuntapalvelututkimuksen tiedonkeruu tehtiin Espoon osalta edelliskerran tapaan internet-tutkimuspaneelissa (Norstat Oy:n paneeli). Muut kaupungit toteuttivat kyselyn kirjekyselynä. Marraskuussa toteutettuun kyselyyn vastasi yhteensä 1022 espoolaista. Tutkimuksen toteutti FCG Finnish Consulting Group.

Tutkimusraportti: Kaupunki- ja kuntapalvelut

Tuloksia voi tarkastella myös tutkimuksesta tehdystä PowerBI-esityksestä. Microsoft Power BI

Espoon väkiluku oli joulukuun 2024 lopussa ennakkotietojen mukaan 321 030

Tammi-joulukuun 2024 aikana Espoon väestö kasvoi noin 7 010 asukkaalla tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan, mikä on noin 1 740 asukasta vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2023. Nettomaahanmuuttoa oli noin 1 450 henkeä edellisvuotta vähemmän, ja kuntien välinen muuttovoitto noin 510 asukasta pienempi kuin vuosi sitten vastavana aikana. Espoossa luonnollinen väestönlisäys sen sijaan kasvoi edellisvuodesta. Espoon luonnollinen väestönmuutos oli vuonna 2024 reilusti positiivinen (noin 1 660 asukasta), toisin kuin koko maan: koko Suomessa oli syntyneitä vähemmän kuin kuolleita kaikkiaan 14 300 henkeä (toisin sanoen luonnollinen väestönmuutos oli sen verran negatiivinen).

Espoon väestöä lisäsi eniten tammi-joulukuussa 2024 nettosiirtolaisuus (49,9 prosenttia). Seuraavaksi eniten väestöä lisäsi kuntien välinen muutto (26,6 prosenttia). Luonnollinen väestönkasvu lisäsi Espoon väestöä 23,5 prosenttia. Espoon väestö vuoden 2024 lopussa oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 321 030 asukasta.

Vuonna 2024 väestö kasvoi vain noin joka neljännessä Suomen kunnista. Kaikki yli sadantuhannen asukkaan suuret kaupungit kuitenkin kasvoivat. Yli 50 000 asukkaan kaupungeista väestö väheni neljässä, Mikkelissä, Salossa, Kotkassa ja Kouvolassa. Espoo kasvoi yli 50 000 asukaan kaupungeista suhteellisesti eniten, 2,18 prosenttia. Seuraavaksi eniten kasvoi Tampere (2,04 %), sitten Turku (2,03 %), Vaasa (2,02 %), Vantaa (1,58 %) ja Helsinki (1,47 %). Määrällisesti Helsinki kasvoi eniten, ja Espoo toiseksi eniten.

Väestönmuutosten ennakkotiedot PowerBI-esityksenä

Laajempi neljännesvuosittainen katsaus väestönmuutoksista Eetvartti-julkaisussa

Yritystyöpaikkojen määrä pieneni vuodentakaisesta tasosta vuoden 2024 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä. Kokonaisliikevaihto supistui vuodentakaisesta kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, mutta kasvoi kolmannella neljänneksellä.

Henkilötyövuosien mukaan estimoituna Espoossa oli vuoden 2024 tammi-marraskuussa keskimäärin 118 000 yritystyöpaikkaa. Edeltävien vuosien kasvusuuntaus taittui viime vuoden alkupuolella ja estimaatin mukaan yritystyöpaikkoja oli vuoden 2024 tammi-marraskuussa noin prosentin verran (noin 900 työpaikkaa) vähemmän kuin edeltävänä vuonna.

Yritysten kokonaisliikevaihto supistui vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä 5,8 prosenttia ja toisella 1,7 prosenttia. Kuitenkin kolmannella neljänneksellä liikevaihto kasvoi 4,0 prosenttia vuodentakaisesta, mutta supistui jälleen lokakuussa 0,3 prosenttia.

Yritysten henkilöstömäärä supistui vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä 0,2 prosenttia, toisella 1,0 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä 1,2 prosenttia vuodentakaisesta. Lokakuussa henkilöstömäärä supistui 0,9 prosenttia ja marraskuussa 1,3 prosenttia vuodentakaisesta.

Tilastokeskuksen Suhdannepalvelu tuottaa estimaatit yritysten yhteenlasketusta henkilöstömäärästä ja liikevaihdosta kahdesti vuodessa tammikuun ja heinäkuun lopulla, ja niiden ajallinen viive on 2–4 kuukautta. Estimoidut luvut eivät ole eksaktia tilastotietoa, mutta ne antavat kohtuullisen hyvän ja ajantasaisen kuvan yritystoiminnan kehityksestä Espoossa.

Aineisto kuvaa yritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitystä Espoossa, Länsimetron ja Kaupunkiradan kehityskäytävällä sekä Kehä II:n vyöhykkeellä. Lisäksi tarkastelussa on mukana Länsimetron asemanseudut sekä Kaupunkiradan varrelta Leppävaaran, Kilon-Keran ja Espoon keskuksen asemanseudut. Suurimmilta aluekokonnaisuuksilta tuotetaan estimaatit myös toimialaryhmiltä 1) teollisuus ja rakentaminen, 2) kauppa, matkailu- ja ravitsemusala ja kuljetus, 3) palvelualat sekä uutena toimialaryhmänä 4) korkean osaamisen toimialat.

Työttömyyden kasvu jatkui edelleen, etenkin pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi

Joulukuun 2024 lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä 17 334 ja työttömien osuus työvoimasta oli 10,9 %. Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli 12,0 %. Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä 1465 ja 50 vuotta täyttäneitä 5460. Naisia oli 46 % työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli 6263 eli 36 % työttömistä. Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa oli 599 avointa työpaikkaa.

Lähes kaksi vuotta jatkunut työttömyyden väheneminen taittui vuoden 2023 maaliskuussa. Verrattuna viiden vuoden takaiseen tilanteeseen, jolloin koronapandemia ei vaikuttanut työttömyyslukuihin, oli joulukuussa 2024 työttömien osuus työvoimasta 3,2 prosenttiyksikköä korkeampi ja työttömiä oli 6260 enemmän.

Vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna Espoossa oli joulukuun 2024 lopulla työttömiä 14,5 % (2193 henkeä) enemmän ja työttömien osuus työvoimasta oli 1,1 prosenttiyksikköä suurempi. Koko maassa työttömiä oli 8,1 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Espoossa 16,7 % (210 henkeä) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 27,3 % (1342 henkeä) vuodentakaista enemmän. Avointen työpaikkojen määrä romahti vuoden 2024 aikana. Joulukuun lopulla avoimia työpaikkoja oli 53,3 % (685 työpaikkaa) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Määrä on vähentynyt vuodentakaiseen verrattuna vuoden 2022 marraskuusta lähtien.

Tuoreimmat työttömyysluvut PowerBI-esityksenä

Kuukausikatsaus Espoon työttömyydestä: Työttömyys kuukausittain

Laajempi katsaus työllisyydestä ja työttömyydestä neljännesvuosittain Eetvartti-julkaisussa

Ajankohtaista tietoa Helsingin seudun kehityksestä https://www.helsinginseudunsuunnat.fi/