Pohjois-Karjalan hyvinvointialue on korjannut toimintaansa lastensuojelun asiakassuunnitelmien laadinnassa

Itä-Suomen aluehallintovirasto määräsi 25.6.2024 Siun soten 400.000 euron uhkasakon uhalla huolehtimaan ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 31.12.2024 mennessä siitä, että Siun soten lastensuojelun asiakassuunnitelmien laadinta ja päivittäminen toteutuu kaikilta osin lastensuojelulaissa säädetyin tavoin.

Aluehallintovirasto ei tuomitse uhkasakkoa maksettavaksi

Uhkasakkolain mukaan uhkasakko voidaan tuomita maksettavaksi, jos päävelvoitetta ei ole noudatettu eikä noudattamatta jättämiseen ole pätevää syytä.

Siun sote on antanut aluehallintovirastolle selvityksen lastensuojelun asiakassuunnitelmien laadinnan tilanteesta 31.12.2024. Selvityksen mukaan Siun soten lastensuojelussa on tuolloin ollut 1133 asiakasta, joista 26 asiakkaalta (2,3 %) puuttui ajantasainen asiakassuunnitelma.

Aluehallintovirasto toteaa, että uhkasakkoa asetettaessa asiakkaita oli 1130 ja asiakassuunnitelma puuttui 227 asiakkaalta (20,09 %). Aluehallintovirasto katsoo, että Pohjois-Karjalan hyvinvointialue on noudattanut aluehallintoviraston määräystä siten, että uhkasakon tuomitsemiselle maksettavaksi ei ole perusteita.

Lastensuojelun määräaikojen noudattaminen edellyttää jatkuvaa omavalvontaa

Aluehallintovirasto toteaa, että hyvinvointialueen on valvottava toimintaansa siten, että sosiaalihuolto on sisällöltään, laajuudeltaan ja laadultaan sellaista kuin asiakkaiden tarve ja turvallisuus edellyttävät. Lastensuojelun käsittelyaikojen valvonta on ensisijaisesti hyvinvointialueiden vastuulla.

Siun sote kertoo selvityksessään, että hyvinvointialue on omavalvonnallisesti toteuttanut säännöllistä asiakassuunnitelmien laadinnan valvontaa. Siun soten mukaan valvontaa on tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa kolme kertaa vuodessa toteutuvana. Puutteiden ilmetessä johtavat sosiaalityöntekijät on velvoitettu valvomaan laatimattomien asiakassuunnitelmien kuntoon saattamista työntekijäkohtaisesti.

Itä-Suomen aluehallintovirasto pitää Siun soten omavalvonnan toimenpiteitä riittävinä, joten asia ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin aluehallintovirastossa.

Aluehallintovirasto seuraa jatkossakin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n pyytämien määräaikakyselyjen perusteella, että hyvinvointialueet noudattavat lastensuojelulaissa säädettyjä määräaikoja. Valvonnalla pyritään varmistamaan se, että jokaisen asiakkaan asia käsitellään lain rajaamassa määräajassa.

