Erika Vikman on Iskelmä Gaalan vuoden artisti ja Robin Packalénin Häitä pidelly vuoden iskelmä

Iskelmä Gaala 2025 voittajat

Vuoden tulokas: Mirella

Vuoden viihdyttäjä: Portion Boys

Vuoden artisti: Erika Vikman

Vuoden albumi: Pisara meressä – Kuumaa

Vuoden yhtye: Kuumaa

Vuoden iskelmä: Häitä pidelly – Robin Packalén ft. Tupe

Teoston vuoden musiikintekijä: Kaisa Korhonen

Pro Iskelmä: Asko Kallonen

Vuoden iskelmä: Häitä pidelly – Robin Packalén ft. Tupe. säv/san: Tuomas-Pekka Lehto, Daniel Okas, Robin Packalén, Ahti Peltonen, Vilma Lähteenmäki

Monipuolista uraa eri puolilla maailmaa tekevä Robin Packalén osui suomalaisen musiikkimaun ytimeen kappaleella Häitä pidelly (ft. Tupe). Kappale palkittiin vuoden iskelmä -palkinnolla Iskelmä Gaalassa.

”Tämä on mun ensimmäinen iskelmäpalkinto koskaan ja sen vuoksi erittäin merkityksellinen. Häitä pidelly oli pitkään ideana mun työpöydällä, mutta se ei oikein ottanut tuulta alleen. Sain kuitenkin vihdoin tahtoni läpi, ja kappaleen tekijätiimi tarttui siihen. Tässä on tulos! Kiitos Tuomas Lehto, Daniel Okas, Ahti Peltonen ja Vilma Lähteenmäki yhteistyöstä biisin tekemisessä” totesi Packalén kiitosvideollaan Amerikasta, jossa hän on kiertueella yhdessä dj-tuottaja Alan Walkerin kanssa.

Palkinnot jaettiin perjantaina järjestetyssä Iskelmä Gaalassa, jonka suosio kasvaa vuosi vuodelta. Iskelmäkansan suuri juhla keräsi Nokia Arenaan jälleen yli 9 000 katsojaa. Gaalassa jaettiin palkinnot kuudessa eri kategoriassa, joiden voittajat yleisö äänesti tammikuun aikana Iskelmän vuosiäänestyksessä. Tänä vuonna äänestykseen osallistui yli 25 000 henkilöä.

Pro Iskelmä -palkinto Asko Kalloselle

Kuumaa valittiin toista kertaa peräkkäin vuoden yhtyeeksi, ja Pisara meressä sai vuoden albumi -palkinnon. Tulokaskategorian voitti Mirella, ja Portion Boys sai vuoden viihdyttäjä -palkinnon jo kolmatta kertaa peräkkäin. Viime viikonvaihteessa Suomen euroviisuedustajaksi valittu Erika Vikman palkittiin vuoden artistina.

Yleisöäänestyksen lisäksi Iskelmä Gaalassa jaettiin kaksi raadin valitsemaa palkintoa. Teoston vuoden musiikintekijä -palkinnon voitti Kaisa Korhonen.

"Kaisa Korhosen laulut ovat ajattomia ja siksi merkityksellisiä. Hänen kappaleissaan yhdistyvät herkkyys, voima ja taito tavoittaa kuulijan kokemus syvimmillään. Hän on mestari luomaan tarinoita, jotka eivät ainoastaan resonoi artistien, vaan koko kansan sydämissä. Vaikka Kaisan panos suomalaiseen musiikkiin on ollut unohtumattoman arvokas jo nyt, tulemme todennäköisesti kuulemaan hänestä paljon myös tulevaisuudessa”, sanoi Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen palkintopuheenvuorossaan.

Iskelmän toimituksen raadin valitsema Pro Iskelmä -palkinto luovutettiin tänä vuonna Asko Kalloselle.

”Kallonen on yli 30-vuotisen uransa aikana ollut tuotantopäällikkönä vaikuttamassa todella monen kotimaisen artistin levytettyyn tuotantoon. Lista artisteista ja yhtyeistä on hämmentävän pitkä, ja se ulottuu 90-luvulta tähän päivään: Aikakone, HIM, Anssi Kela, Jenni Vartiainen, Chisu, J. Karjalainen, Arttu Wiskari, Sanni, Behm, Lauri Tähkä, Lordi, Samuli Edelmann, jne. Näillä meriiteillä Kallosen voi kuvailla olevan 2000-luvun merkittävin kotimaisen musiikin taustavaikuttaja”, raadin perusteluissa todetaan.

Ensi vuonna Iskelmä Gaala järjestetään Tampereen Nokia Arenalla perjantaina 20. helmikuuta 2026. Ennakkoliput ovat myynnissä tämän vuoden hinnoilla helmikuun loppuun saakka Tampere-talon ja Lippu.fin lipunmyyntikanavissa.

