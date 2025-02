Classic kasvatti sarjajohtoaan kilpailijoiden kompuroidessa

Classic meni poikkeuksellisesti Forssassa pelatussa ottelussa menojaan heti avauserässä, jonka se vei 6-0 Aaro Helinin maalattua kahdesti sekä Eemeli Salinin, Peteris Treksen, Janne Lammisen ja Tiitus Salokankaan kerran. Toisessa erässä osui vielä Salin kahdesti ja kolmannessa Oskari Heikkilä tilanteeksi jo 9-0 ennen kuin Johannes Vähäkangas avasi turkulaisten maalitilin. Classicista löytyi seitsemän eri maalintekijää Eemeli Salinin laukoessa hattutempun ja Aaro Helinin kirjauttaessa 2+1.

Nokialla alkoi ilotulitus heti avauserässä, kun KrP karkasi ensin seitsemässä minuutissa 4–0-johtoon mutta ensimmäisellä tauolla oltiin jo lukemissa 5-4. Pelin puolivälissä tahkottiin tilanteessa 6-6, kun Indians alkoi karata Samuli Junnilan ja Toni Rintalan maaleilla. Päätöserässä KrP vastasi Junnilan 9–6-maaliin kavennuksella, mutta Otto Lehkosuo ja taas Junnila nostivat vieraat jo 11-7-johtoon. Kotijoukkueen riskipeli ilmana maalivahtia tuotti kolme kavennusosumaa mutta myös Tatu Havulan maalin tyhjiin. Otto Lehkosuo (1+4), Jasper Auvinen (4+0) ja Samuli Junnila (3+1) olivat voittajien tehomiehet, KrP:stä laittoi Joonatan Kovanen saldon 3+1.

Karsintaviivalla tilanne tiukkeni taas, kun OLS nappasi vieraspisteen, vaikka taipui EräViikingeille jatkoajalla 4-3 ja Nurmon Jymy hävisi vieraissa Happeelle 8-4. Kaksikko on nyt tasapisteissä mutta OLS kaksi ottelua enemmän pelanneena.

Pudotuspelipaikan varmistamiseen pyrkivä EräViikingit karkasi kahdessa erässä Ilmari Aarelan, Otto Ukskosken ja Oliver Sillanpään maaleilla 3–1-johtoon, joka ei kuitenkaan kantanut summeriin saakka. Joukkueiden pelatessa tasavajaalla OLS veti maalivahdin pois, ja ensin Roope Okkonen kavensi viidellä neljää vastaan, ja OLS:n päästyä vielä ylivoimalle Iiro Savela tasoitti kuudella neljää vastaan puolitoista minuuttia ennen täyttä aikaa. Lisäpisteen EräViikingit kuitenkin nappasi, kun Daniel Tenhonen päätti ottelun Otto Ukskosken syötöstä ajassa 63.21.

Nurmon Jymy johti Leppäveden Hirviareenalla avauserässä jo 3-1 ja vielä kahden erän jälkeen 4-3, mutta Happee tuli kolmanteen rytkeellä vieden sen murskaavasti 5-0. Kim Hyrkkönen tasoitti jo erän vanhettua 16 sekuntia, ja erän puolivälissä Arttu Pylväläinen ja Ville Heiska olivat jo nostaneet isännät kahden maalin johtoon. Päälle vielä Jymyn Niklas Äijälä epäonnistui rangaistuslaukauksessa kun kohta Happeen Marius Niemelä upotti omansa, ja loppunumerot laukoi Ville Heiska ylivoimalla.

Classicille on kärjessä nyt 11 pisteen etumatka neljä ottelua vähemmän pelanneeseen Nokian KrP:hen, josta Oilers on pisteen päässä. Pudotuspeliviivalla EräViikingit on kolme pistettä edellä FBC Turkua.

Sunnuntaina ovat vuorossa ottelut TPS–OLS ja LASB–Nokian KrP.