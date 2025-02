Lotosta seitsemän miljoonan euron voitto Kouvolaan - Kurikkaankin 287 000 euron potti

Loton kierroksen 7/2025 oikea rivi on 3, 9, 12, 35, 36, 39 ja 40. Lisänumero 5. Plusnumero 6.



- Suuret onnittelut Kouvolaan seitsemän numeron täysosumasta ja seitsemän miljoonan euron voitosta! Toivotamme onnekkaan nettipelaajan lämpimästi tervetulleeksi Veikkauksen suurvoittajakahveille, Veikkauksen tiedottaja Ilkka Nisula onnittelee.



Veikkaus.fi:ssä rivinsä pelannut voittaja saa pottinsa suoraan pankkitililleen kolmen viikon karenssiajan päätyttyä.



Illan arvonnassa löytyi myös yksi 6+1 -oikein rivi, jolla voitti 287 070 euroa. Voitto osui nettipelaajalle Kurikkaan.



Ensi viikolla Loton potissa on miljoona euroa.



Lauantai-Jokerin voittorivi on 7 6 1 2 8 0 3.



Jokerista ei löytynyt tänä lauantaina täysosumia. Kuusi oikein -rivejä oli pelattu yksi kappale ja sillä voitti 20 000 euroa.



Lauantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Pariisi 22. Lomatonneja voitettiin kahdeksan kappaletta.



Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää Loton lisäarvonnasta.