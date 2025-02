AKT:n hallitus antoi valtuudet päättää työtaistelutoimista

Suomessa kaikki muut neuvottelupöydät seisovat, kun odotetaan Teollisuusliiton työehtosopimuksissa syntyviä palkkaratkaisuja. Koko kierroksella kyse on selkeästi palkoista. Ihmiset tarvitsevat rahaa siihen, että on varaa käydä kaupassa ja maksaa laskut. Ostovoima on tipahtanut rajusti.

- Elämisen kustannukset, kuten ruoka ja asuminen, ovat nousseet suhteessa palkkaan enemmän kuin kertaakaan viiteenkymmeneen vuoteen, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko sanoo.

- Palkansaajat tarvitsevat rahaa. Koko Suomi tarvitsee ostovoimaa.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n hallitus päätti perjantain 14.2. kokouksessa nostaa AKT:n työtaisteluvalmiutta antamalla liiton johdolle valtuudet päättää työtaistelutoimenpiteistä. Varsinaisia lakkoilmoituksia ei anneta.

- Työnantajat tekevät jatkuvasti esityksiä, joiden myötä yrityksille täytyy saada enemmän sekä valtaa että etuuksia. Yritysten hintakilpailukyky on kuitenkin nyt erittäin hyvä. Reilutkaan palkankorotukset eivät uhkaa Suomen kilpailukykyä, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko linjaa.

- Työnantajien on ymmärrettävä tavallisten ihmisten ahdinko, jota ostovoiman väheneminen merkitsee. Tuntuvia palkkaratkaisuja tarvitaan nyt enemmän kuin vuosikymmeniin, AKT:n 2. varapuheenjohtaja Niko Blom sanoo.

SAK:n liittojen yhteisenä tavoitteena on 6 + 4 prosentin palkankorotustavoite kahdelle vuodelle.

Työrauhavelvoite päättynyt autoliikenteen aloilla

AKT:n sopimusalojen työehtosopimukset muun muassa autoliikenteen aloilta päättyvät 31.1.2025. Samalla on päättynyt myös työrauhavelvoite. Ahtausalan sopimukset päättyvät 28. helmikuuta.

