Kansainvälisiä matkailijoita oli suomalaisilla vuokramökeillä tammikuussa enemmän kuin koskaan

Lomarenkaalla nähtiin tämän vuoden tammikuussa enemmän kansainvälisiä matkailijoita kuin koskaan. Toimitusjohtaja Eva Kohosen mukaan tämä trendi on ollut nähtävissä jo pidemmän aikaa. "Tammikuussa liki puolet varauksista tuli ulkomaalaisilta asiakkailta. Uusina maina tilastoissa nousevat Ranska ja Italia”, Kohonen avaa.

Keski-Euroopasta suurin kansainvälinen asiakasryhmä

Kansainvälisten varausten määrä kasvoi edellisvuoden tammikuuhun verrattuna 43 prosentilla. Suomi herättää erityisesti keskieurooppalaisten kiinnostuksen, ja suurimmat varaajamaat kasvuprosentteineen olivat seuraavat:

Saksa (+42 %) Sveitsi (+55 %) Iso-Britannia (+20 %) Ranska (+82 %) Italia (+100 %) Hollanti (+20 %)

Tammikuun tilastoissa Saksa säilytti asemansa suurimpana yksittäisenä markkina-alueena. "Kansainvälisten matkailijoiden kiinnostus Suomea kohtaan kasvaa johdonmukaisesti, ja erityisesti Keski-Euroopan markkinoilla on havaittavissa vahvaa kysyntää. Olemme ilahtuneita siitä, että majoittuminen mökeissä kiinnostaa entistä enemmän. Kv-matkailijat pidentävät matkailusesonkeja ja paikkaavat osaltaan kotimaan matkailukysynnän laskua", toteaa Kohonen.

Kiinnostus Suomea kohtaan kasvussa

Suomi kiinnostaa ensisijaisesti puhtaan luonnon ja Lapin suosion vuoksi. "Turistit haluavat kokea lumen, pakkaset ja revontulet. Siksi mökkimajoittuminen on suosittua: suomalaisen luonnon ja kulttuurin kokee parhaiten mökiltä käsin”, Kohonen valaisee.

Vaikka muut pohjoismaat ovat vielä edellä matkailumäärissä, Suomi tulee vauhdilla perässä. ”Suomen saavutettavuus on parantunut uusien suorien lentoyhteyksien ansiosta, mikä on houkutellut lisää varsinkin itsenäisesti matkustavia lomailijoita", kertoo Kohonen. "Kotimaamme on turvallinen matkakohde monessa mielessä. Kansainvälisissä medioissa Suomea esitellään maailman onnellisimpana maana, mikä kiinnostaa uteliaita matkailijoita."