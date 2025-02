Digitaalinen asiointipalvelu päivittyi seitsemän kunnan asukkaille

Pohjanmaan hyvinvointialueen vaativan kuntoutuksen osasto yhä kinestetiikan laatuyksikkö 12.2.2025 12:25:43 EET | Tiedote

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n on myöntänyt sertifikaatin Pohjanmaan hyvinvointialueen Vaasan keskussairaalan vaativan kuntoutuksen osastolle (VAKU) tunnustuksena siitä, että sen toiminta ja palvelut täyttävät valtakunnalliset kinestetiikan laatuyksikön kriteerit. VAKU on ensimmäinen ja edelleen ainut erikoissairaanhoidon yksikkö Suomessa, jolle sertifikaatti on myönnetty. Nyt myönnetty sertifikaatti on jatkoa vuonna 2021 saadulle tunnustukselle.