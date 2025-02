Ilmalan halli on siirtynyt suomalaisomistukseen

Toteutuneen kaupan myötä kaupungin omista toimenpiteistä, kuten lunastuksen hakemisesta, voidaan luopua.

“Helsingin kaupungin ensisijaisena tavoitteena on alusta alkaen ollut vapaaehtoisen kaupan syntyminen, joten olemme erittäin tyytyväisiä, että siihen on päästy yli kaksi vuotta kestäneiden neuvotteluiden päätöksenä. Nyt olemme vihdoin tilanteessa, jossa Ilmalan halli saadaan suomalaisen yhtiön omistukseen ja takaisin tapahtumakäyttöön”, pormestari Juhana Vartiainen iloitsee.

Hallin käyttöön saannilla mittava merkitys Helsingille ja koko maalle

Ilmalan halli on ollut suljettuna helmikuusta 2022 lähtien venäläistaustaisiin aiempiin omistajiin kohdistuneiden pakotteiden vuoksi, mutta kaupan toteuduttua halli voidaan jälleen avata. EU:n pakoteasetukseen lisättiin joulukuussa 2024 poikkeuslupaperuste, joka mahdollisti poikkeusluvan myöntämisen hallin osakkeiden kaupalle. Kansalliset viranomaiset myönsivät luvan hallin osakkeiden kaupalle helmikuussa 2025.

Keskeisellä paikalla sijaitseva halli on Suomen merkittävin monitoimiareena. Hallin kolme vuotta kestänyt kiinniolo on rajoittanut urheilutapahtumien, konserttien ja suurten yritystapahtumien järjestämismahdollisuuksia Helsingissä. Hallin käyttöön saattamisella on valtava vaikutus suurtapahtumien ja kulttuurielämän sekä laajemmin talouden ja vetovoiman kannalta Helsingille ja koko maalle, mutta myös paikallisen palvelusektorin, erityisesti matkailu- ja ravintola-alan, elpymiselle. Lisäksi hallilla on oma tärkeä merkityksensä seuraliikunnalle.

