EVA: Suomalaisten enemmistö puoltaa perintöveron korvaamista luovutusvoittoverolla

Kielteisesti ehdotukseen suhtautuu 18 prosenttia ja neutraalisti hieman useampi (20 %).

Perintöveron poistaminen ja korvaaminen luovutusvoittoverolla saa vankan tuen hallituspuolueiden äänestäjiltä, mutta pääsääntöisesti oppositiopuolueissakin uudistukseen suhtaudutaan ennemmin myönteisesti kuin kielteisesti. Myönteisesti ehdotukseen suhtautuu enemmistö perussuomalaisten (69 %), kristillisdemokraattien (68 %), kokoomuksen (64 %), RKP:n (61 %), Liike Nytin (60 %) ja keskustan (54 %) kannattajista. SDP:n kannattajistakin puolet (49 %) suhtautuu uudistukseen myönteisesti.

Vihreiden (40 %) ja vasemmistoliiton (28 %) äänestäjien keskuudessa myönteinen suhtautuminen jää alle puoleen, mutta vain vasemmistoliiton kannattajissa suurempi osa suhtautuu uudistukseen kielteisesti kuin myönteisesti.

Erityisen myönteisesti perintöveron poistoon ja korvaamiseen luovutusvoittoverolla suhtautuvat johtavassa asemassa olevat (71 %), yrittäjät (66 %) sekä ylemmät toimihenkilöt (63 %). Varauksellisempia ovat opiskelijat (40 %) ja eläkeläiset (45 %), joille kysymys ei välttämättä ole ajankohtainen.

EVAn johtavan veroasiantuntijan Emmiliina Kujanpään mukaan suomalaiset ovat jo pitkään toivoneet perintöveron keventämistä.

"Luovutusvoittoveromallissa peritystä omaisuudesta maksettaisiin veroa vasta omaisuuden myynnin yhteydessä. Perillinen ei enää joutuisi maksamaan ongelmalliseksi koettua veroa suvussa säilytettävästä omaisuudesta, kuten kiinteistöistä ja yritysvarallisuudesta. Muutos helpottaisi esimerkiksi sukupolvenvaihdoksia merkittävästi", Kujanpää toteaa.

Hallitus selvittää perintöveron korvaamista luovutusvoittoverolla hallitusohjelman mukaisesti.

Näin kysely tehtiin

Tulokset perustuvat 2 018 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 8.10.–21.10.2024. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen analyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy).

Aiheesta kertovan artikkelin saa julkaista saman aamun lehdessä.