Luonnonperintösäätiö etsii toimitusjohtajaa

”Luonnonperintösäätiön suojelutyö kasvaa, ja on odotettavissa, että suuntaus jatkuu”, kertoo säätiön hallituksen puheenjohtaja Anni Kytömäki. ”Valtio on niukentanut luonnonsuojeluresurssejaan, mutta ihmisillä on tahtoa edistää metsäluonnon säilymistä. Siksi tarvitaan myös yksityisiä suojelutoimijoita. Jotta pystymme vastaamaan haasteisiin mahdollisimman hyvin, etsimme toimitusjohtajaa suunnittelemaan, kehittämään ja johtamaan säätiömme toimintaa.”



Toimitusjohtajan tehtäviin kuuluvat mm. Luonnonperintösäätiön päivittäisen työn johtaminen sekä varainhankinnan koordinointi. Varsinaista suojelualueiden hankintaa hoitavat säätiön suojelujohtajat ja -päälliköt, mutta toimitusjohtajankin tehtävässä luonnontuntemuksesta on hyötyä. Ymmärrys luonnonsuojelun merkityksestä on tarpeen.



”Luonnonperintösäätiön tarkoitus on suojella suomalaista luontoa, etenkin metsiä. Toimitusjohtajan tehtävä siis edellyttää ajatusta siitä, että tällainen työ on tärkeää. Tehtävää voi silti hakea monenlaisella taustalla”, Kytömäki toteaa.



Toimitusjohtajan tehtävään voi hakea 12.3.2025 asti. Tarkemmat ohjeet löytyy osoitteesta www.luonnonperintosaatio.fi/rekry