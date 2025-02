Pohjoisen tähti palaa 13.3. – Saara Kotkaniemen tähdittämän poliisisarjan toisella kaudella nähdään myös nyrkkeilijä Eva Wahlström

Kovimmat dokkariuutuudet jälleen Yle Areenassa festivaaliviikoilla 17.–31.3. 14.2.2025 10:00:00 EET | Tiedote

Dokkarifestivaaleilla Yle Areenan valloittavat mm. Diddy, Michael Jackson, Madonna, Suvikset ja Hard to Break Mitä oikeasti tapahtuu Suviseuroilla? Löytyvätkö maine ja kunnia striimaamalla koko elämänsä somessa? Miten musiikkimoguli Diddystä tuli kiistanalainen Diddy, entä mitä tapahtui Michael Jacksonin tarinassa Leaving Neverland -kohudokkarin jälkeen? Millaisia ovat tosielämän katujengit Ruotsissa, ja kuinka kryptomaailmassa voi pikarikastua? Yle Areenaan dokkarifestareita vietetään jo kuudetta kertaa. Festarit alkavat 17.3. Tämän vuoden dokkarit katsovat pintaa syvemmälle ja paljastavat, mitä todella tapahtuu meillä ja maailmalla. Ne vievät vaikuttavien tarinoiden äärelle ja avaavat silmiä. Usein totuus on tarua ihmeellisempää. Älä missaa festarin ainutlaatuisia dokumentteja – jokainen niistä on ikkuna todellisuuteen. Kovimpia kärkidokkareita Majava & Co Oy Suvikset Suviseurat eli Suvikset on vanhollislestadiolaisten nuorten vuoden kohokohta. Satu Majavan seurantadokumenttisarjassa