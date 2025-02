Kurikan uuden kulttuuri- ja kaupungintalon, Kurikka-talon, arkkitehtuurikilpailun voitti Hannu Lounan ehdotus Arcadia

Kurikan uuden kulttuuri- ja kaupungintalon, Kurikka-talon, arkkitehtuurikilpailun on voittanut voitti ehdotus Arcadia, (nro 114 kurikkatalo.fi-verkkosivun kilpailutyölistauksessa). Arcadian tekijä on arkkitehti SAFA Hannu Louna, ja asiantuntijoina ovat toimineet arkkitehti SAFA RIBA Trevor Harris, arkkitehti SAFA Henna Iinsalo sekä TkT, arkkitehti SAFA Hennu Kjisik. Kilpailuehdotuksen tekijänoikeudet omistavat Hannu Louna sekä Arkkitehtitoimisto Harris ja Kjisik Oy.

Voittaja julkistettiin keskiviikkona 19.2.2025 palkintojenjakotilaisuudessa Kurikan kampuksella Kurikassa.

Arkkitehti SAFA Juha Mäki-Jyllilä toimi Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn edustajana tuomaristossa. Mäki-Jyllilä luonnehti palkintojenjakotilaisuudessa kilpailua kokonaisuutena korkeatasoiseksi. Hän kertoi tuomariston korostaneen arvioinnissa kokonaisotetta ja oman paikan vahvaa ottamista kaupunkikuvassa. Haettiin kaupunkikuvaa kohottavaa ja uudistavaa sekä ruutukaavaa eheyttävää työtä.

Arkkitehti SAFA Maija Parviainen toimi toisena Suomen Arkkitehtiliiton edustajana arkkitehtuurikilpailun tuomaristossa. Parviainen kuvaili palkintojenjakotilaisuudessa voittajaehdotusta arvokkaan hillityksi kokonaisuudeksi, jonka arkkitehtuuri on ajatonta. Hän kertoi ehdotuksen olevan mittakaavaltaan onnistunut ja totesi sen oivaltaneen hienosti paikan mahdollisuudet.

Arcadia-kilpailutyössä kulttuuri- ja kaupungintalo madaltuu kohti kirkkoa, ja on arkkitehtuuriltaan ja kattomuodoltaan rauhallinen siten, että historiallisen puukirkon asema kaupungin keskeisimpänä maamerkkinä säilyy. Julkisivumateriaaleina on käytetty puuta, valkoista tiiltä, lasia ja betonia. Lasten leikkipuistolle, tapahtumille ja ihmisten kohtaamiselle on ehdotuksessa varattu tilaa ja mahdollisuuksia. Suunnitelmassa rakennus koostuu kahdesta kuutiomaisesta, toistensa suhteen lomittain sijoittuvasta osasta. Rakennusta reunustaa tiilinen arkadikäytävä.

Tuomariston puheenjohtaja, Kurikan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Olavi Kandolin on tyytyväinen Kurikka-talon arkkitehtuurikilpailun tasoon.

"Kurikka-talo on suunniteltu palvelemaan monipuolisesti kaupungin asukkaita ja hallintoa. Se yhdistää ajattomuuden, modernin arkkitehtuurin ja kestävän rakentamisen samalla, kun se kunnioittaa ruutukaavoitettua keskustaa” kommentoi Kandolin. ”Kurikka-talo tukee kaupungin kulttuuri- ja hallintotoimintoja tarjoten toimivat tilat 120 työntekijällemme.”

Toiseksi kilpailussa sijoittuivat Vesa Oiva ja Anttinen Oiva arkkitehdit Oy työllään Metso (nro 12). Työryhmään kuuluivat Selina Anttinen, Vesa Oiva, Riku Rönkä, Tomi Itäniemi, Aino Vaarno, Annamari Vesamo ja Anni Nokkonen. Tekijöiden luonnehdinnan mukaan Metso tavoittelee arkkitehtuurillaan paikkaan sopivaa, ja konstailematonta, mutta samalla persoonallista ja vetovoimaista ilmettä, joka edustaa ja ilmaisee rakennuksen toimintaa sekä oman aikakautensa ihanteita – kestävää ja ihmisläheistä arkkitehtuuria.

Kolmanneksi sijoittui Moomma (nro 18), jossa kaupunkitalo ympäröi vehreää sisäpihaa. Moomma-ehdotuksen tekijät ja tekijäoikeuden haltijat ovat Huttunen-Lipasti Arkkitehdit Oy, arkkitehti Risto Huttunen, arkkitehti Santeri Lipasti, arkkitehti, MARELD landskapsarkitekter AB (maisema-arkkitehtuuri), maisema-arkkitehti Oskar Ivarsson. Työryhmän muut jäsenet olivat arkkitehti Aku Jokinen, projektiarkkitehti Elvira Lehostaieva, arkkitehti Julia Falck ja arkkitehti Marcel Ulmer sekä maisema-arkkitehtuurissa maisema-arkkitehti Charlotte Sellbrandt ja maisema-arkkitehti Vanja Pihl.

Kilpailutöistä lunastettiin: Kurio (nro 44), jonka tekijät ja tekijänoikeuden haltijat ovat arkkitehti SAFA Aaro Martikainen ja arkkitehti Valtteri Martikainen. Kohtaamisia (nro 74), jonka tekijänoikeuden haltijat ovat Atelier Lorentzen Langkilde APS ja Noon Arkkitehdit Oy. Työryhmän jäsenet olivat Atelier Lorentzen Langkilden puolesta architect M.Sc. MAA Kristian Langkilde, architect M.Sc. MAA Kasper Lorentzen, B.Arch Hannah Diesen, architect M.Sc. Dahlia Thomas sekä Noon Arkkitehtien puolesta arkkitehti SAFA Anssi Lauttia ja arkkitehti SAFA Meri Wiikinkoski.

Lisäksi tuomaristo antoi kunniamaininnat seuraaville kilpailuehdotuksille: Kuuria (nro 35), tekijänoikeuden haltija LPR-arkkitehdit Oy, tekijät Aleksi Myyryläinen, Sampsa Lehtinen, Pauno Narjus, Taneli Karjalainen ja Julia Laukola. Pudas (nro 34), tekijät ja tekijäoikeuden haltijat Verstas Arkkitehdit Oy, arkkitehti SAFA Ilkka Salminen, arkkitehti SAFA Riina Palva, arkkitehti SAFA Jussi Palva ja Väinö Nikkilä; työryhmässä arkkitehti SAFA Jukka Kangasniemi ja arkkitehti Otto Autio sekä avustajina arkkitehti SAFA Juho Manka ja arkkitehti Atte Mattila. AINA AVOINNA (nro 71) tekijät ja tekijäoikeuden haltijat White arkitekter AB, Anna Ekholm, Amilia Björklund, Egil Blom, Lukas Nordström, Rikard Sjöberg, Thomas Landenberg, Mads Engh Juel, Silje Heggdal. Atrium (nro 108), tekijä ja tekijäoikeuden haltija arkkitehti SAFA Jens Regårdh, avustajana arkkitehti SAFA Joni Kopra.

Kurikka-talon arkkitehtuurikilpailun eteneminen

Kurikka-talon arkkitehtuurikilpailun järjesti Kurikan kaupunki yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn kanssa. Kilpailun tuomaristoon kuuluivat Olavi Kandolin, luottamushenkilö, Kurikan kaupunki, tuomariston puheenjohtaja; Jari Isohella, luottamushenkilö, Kurikan kaupunki; Jari Haapamäki, luottamushenkilö, Kurikan kaupunki; Anna-Kaisa Pusa, kaupunginjohtaja, Kurikan kaupunki; Riikka Koskela, tekninen johtaja, Kurikan kaupunki; Jukka Peltoniemi, toimistoarkkitehti, Kurikan kaupunki; Jussi Aittoniemi, arkkitehti SAFA; Teemu Hirvilammi, arkkitehti SAFA, sekä Suomen Arkkitehtiliiton nimeämänä Juha Mäki-Jyllilä, arkkitehti SAFA ja Maija Parviainen, arkkitehti SAFA.

Kilpailu järjestettiin kaikille avoimena yleisenä arkkitehtuurikilpailuna, ja sen tarkoituksena oli löytää kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen sekä toteutuskelpoinen ratkaisu, jossa esteettiset, toiminnalliset, teknistaloudelliset ja kestävän kehityksen tavoitteet on ratkaistu tasapainoisesti ja toteuttamiskelpoisesti.

Kurikka-talon arkkitehtuurikilpailuun saatiin kaikkiaan 154 ehdotusta, jotka ovat yleisesti nähtävillä verkossa osoitteessa www.kurikkatalo.fi. Kilpailu alkoi 10.6.2024, ja kilpailuehdotusten sisäänjättö oli 30.9.2024.

Kilpailu oli salainen eli kilpailuehdotukset laatineiden suunnittelijoiden ja muiden heidän työryhmiensä jäsenten henkilöllisyydet eivät olleet tuomariston tiedossa arvioinnin aikana.

"Seuraavaksi Kurikka-talon suunnittelu jatkuu tarkemmilla linjauksilla ja keskusteluilla, koska tätä taloa on odotettu kauan sekä kuntalaisten että kaupungin työntekijöiden taholta. Tulossa on monien mahdollisuuksien talo”, kertoo Kurikan kaupunginjohtaja Anna-Kaisa Pusa. ”Hienoa, että Kurikan valtuusto päätyi arkkitehtuurikilpailun kannalle, ja olemme tänään saaneet juhlistaa hienoa päätöstä upealle kilpailulle. Tästä on hyvä jatkaa kohti lopullista toteutusta monien tapahtumien, kulttuurin, taiteen, tieteen ja työskentelyn Kurikka-taloksi. Suuri kiitos kaikille kilpailijoille ja parhaimmat onnittelut voittajalle ja palkituille!”

Millainen kaupunki on Kurikka?

Kurikka on 19 500 asukkaan energinen maaseutukaupunki. Pinta-alaltaan se on Etelä-Pohjanmaan suurin ja asukasluvultaan toiseksi suurin. Kurikka on yhdistelmä vehreää luontoa ja aktiivista maaseutua sekä vilkkaita taajamia. Kulttuuri, urheilu ja liikunta sekä muu aktiivinen ja yhteisöllinen yhdistys- ja seuratoiminta ovat tärkeitä kurikkalaisille.Kurikassa on noin 2000 yritystä ja 700 maatilaa. Kurikassa tuotetaan vuosittain n. 60 miljoonaa litraa maitoa, ja maataloustuloilla mitattuna Kurikka onkin Suomen vahvin maatalouspitäjä!

Kestävään kehitykseen panostetaan vahvasti aurinko- ja tuulivoiman sekä biokaasuinvestointien myötä. Kurikassa on vahva teollisuus, mm. metalli-, huonekalu- ja elintarvikealoilla.

Kurikan maaperässä on massiivinen muinainen laakso, joka on kuin ”Grand Canyon”. Laakso on miljoonien vuosien kuluessa peittynyt erilaisilla maa-aineksilla. Tähän laaksoon liittyy myös ainutlaatuinen syväpohjavesiesiintymä, joka on niin suuri, että sen vedellä täyttäisi 40 000 olympia-mittaista uima-allasta! Esiintymän vesi on muutamin paikoin puhdasta, suoraan ilman erillistä puhdistusta juotavaa lähdevettä.Kurikan varhaiskasvatus sai marraskuussa 2024 positiivisen pedagogiikan ”Huomaa hyvä” -sertifikaatin toisena kuntana Suomessa, ja Kurikka valittiin myös Etelä-Pohjanmaan yrittäjäystävällisimmäksi kunnaksi vuonna 2024.