6G-professori Matti Latva-aho saa arvostetun WWRF Fellow -tunnustuksen

Oulun yliopisto on vuosikymmenien ajan ollut keskeinen toimija langattoman teknologian tutkimuksessa ja olleet mukana vaikuttamassa alan standardeihin, jotka ovat luoneet pohjan nykyaikaisille langattomille järjestelmille.

Kun professori Matti Latva-aho tuli 1990-luvun alussa yliopiston palvelukseen, hänellä on ollut keskeinen rooli mobiiliteknologian kehityksessä. Hänestä tuli tietoliikennetekniikan professori vuonna 2000 ja vuosina 1998-2006 hän toimi langattoman viestinnän keskuksen (Centre for Wireless Communications, CWC) johtajana. Professori Latva-aho johtaa tällä hetkellä maailman ensimmäisenä aloittanutta 6G-tutkimusohjelmaa. Hänen johdollaan Suomi ja Oulun yliopiston tutkijat ovat laajentaneet asemaansa langattoman tietoliikenteen tutkimuksessa ja vahvistaneet kansainvälistä yhteistyötä. Tämä on luonut pohjaa 6G:n integrointiin ajankohtaisille kriittisille aloille kuten terveydenhuoltoon, energiaan, turvallisuuteen ja puolustukseen. Latva-ahon tutkimuksessa keskitytään ymmärtämään, miten tulevien langattomien järjestelmien suunnitteluperusteiden on kehityttävä. Hän tutkii uusia taajuuksien käyttötapoja, energiatehokkaita siirtotekniikoita ja kehittyneitä lähetin- ja vastaanotinarkkitehtuureja.

WWRF:n Fellow-tunnustus on arvostettu kunnianosoitus, joka myönnetään henkilöille, joiden tutkimus ja johtajuus ovat jättäneet pysyvän vaikutuksen langattoman teknologian alaan. Professori Latva-aho on koko uransa ajan edustanut Oulun yliopiston sitoutumista langattoman viestinnän tutkimuksen edistämiseen ja vahvistanut Suomen maailmanlaajuisesti arvostettua asemaa alalla. Suomesta tunnistuksen on aiemmin saanut vain Nokia Bell Labsin johtaja Mikko Uusitalo.





