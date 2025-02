Tervetuloa Vihreiden puoluevaltuustoon 22.–23.2. sekä kampanjastarttiin 26.2.

Ilmastotyössä ei ole tilaa vapaamatkustajille - maankäyttösektorin ilmastotyö tarjoaa metsänomistajille ja maanviljelijöille uusia mahdollisuuksia 14.2.2025 16:40:03 EET | Tiedote

Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Krista Mikkonen (vihr) hämmästelee MTK:n puheenjohtajan Juha Marttilan puheita Helsingin Sanomien haastattelussa. Siinä Marttila ehdotti maankäyttösektorin poistamisesta ilmastolaista ja keskittymistä ainoastaan päästövähennyksiin. Suomen ilmastotoimissa on nimenomaisesti keskitytty päästöihin. Ja se on tuottanut tulosta, päästöt on saatu merkittävään laskuun. Kokonaistilanne on junnannut paikallaan siksi, että maankäyttösektorin nieluissa on menty takapakkia ja sen heikentyminen pyyhkii pois päästövähennyspuolen edistymisen.