SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar: Ukrainan ja Euroopan turvallisuus ei ole suurvaltojen kauppatavaraa

– Münchenin turvallisuuskonferenssissa kävi selväksi yksi asia: Eurooppa on vakavassa tilanteessa. Yhdysvallat ja Venäjä pyrkivät neuvottelemaan Ukrainan rauhansopimuksesta Ukrainan ja Euroopan yli. Trumpin, Vancen ja puolustusministeri Hegsethin puheet osoittavat, että Yhdysvaltojen sitoutuminen eurooppalaisiin liittolaisiin horjuu pahasti. Myös tänään Pariisissa kokoontuva Euroopan valtioiden päämiesten kriisikokous alleviivaa tilanteen vakavuutta, sanoo Razmyar.

– On selvää, että Yhdysvaltojen asenne on muuttunut. Vance korosti Münchenin puheessaan Euroopan sisäistä poliittista erimielisyyttä mukaillen äärioikeiston retoriikkaa ja jättäen tilaa spekulaatioille siitä, kuinka vahvasti Yhdysvallat enää seisoo eurooppalaisten liittolaistensa rinnalla, Razmyar lisää.

Razmyarin mukaan Suomen hallituspuolueiden eripuraiset kommentit Yhdysvaltojen johtajien puheisiin ovat hämmentäviä.

– Etenkin näin vakavassa tilanteessa on tärkeää, että hallituspuolueet seisovat yhtenäisesti Suomen ulkopoliittisen linjan takana. Varapresidentti Vancen tietoinen vaikeneminen Ukrainan turvatakuista ja Euroopan ulkoisesta turvallisuudesta oli selkeä ja huolestuttava viesti. Perussuomalaisia tämä ei kuitenkaan vaikuta huolestuttavan, vaan puolue keskittyi ylistämään Vancen puhetta ja piikittelemään ulkoministeri Valtosta.

– Ei ole ensimmäinen kerta, kun hallitus ei kykene toimimaan yhtenäisesti ulkopoliittisissa kysymyksissä. Pääministeri Orpon on syytä ottaa johtajuus ja suoristaa hallituksensa rivit. Ukrainan kohtalon hetkellä Suomen ulkopoliittisen linjan on oltava kristallinkirkas ja meidän on seistävä kumppanimme rinnalla, Razmyar korostaa.

Trumpin rauhanneuvottelut Saudi-Arabiassa eivät voi käynnistyä ilman Ukrainan ja Euroopan mukanaoloa.

– Jos näin tapahtuu, mitataan Suomen ja muiden Euroopan johtajien rohkeus todeta selvästi, että tämä ei käy. Ukrainalla ja Euroopalla on oltava paikkansa neuvottelupöydässä, kun Euroopan turvallisuutta rakennetaan, Razmyar päättää.