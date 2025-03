Ex-mies syytti Maaria Päivistä lapsikaappauksesta – romaani valmistumassa pitkän kirjoitustauon jälkeen

Lastani et vie on Maaria Päivisen kokemuksiin pohjautuva romaani kansainvälisestä huoltoriidasta. Romaani on fiktiota, mutta Mian läpikäymät oikeusjutut on Päivinenkin kokenut. Hän on perustanut hankkeelle Mesenaatti-kampanjan, joka on kerännyt tuhansia euroja.

Kirjan päähenkilö, suomalainen Mia, on muuttanut pienen lapsensa kanssa Suomeen. Lapsen norjalainen isä tekee lapsikaappausilmoituksen, jonka seurauksena Mia joutuu palaamaan Norjaan lapsineen.

Alkaa pitkä ja ahdistava odotus, kun käräjäoikeuden päätöstä huoltajuudesta ja lapsen asuinpaikasta täytyy odottaa turvakodissa monta kuukautta. Piina ei kuitenkaan pääty, sillä ratkaisun jälkeen alkaa loputon haaste- ja oikeudenkäyntikierre. Rahat ovat tiukilla, ja jollakin tavalla Mian pitäisi pystyä suoriutumaan arjesta. Pian hänen suurin haaveensa on edes yksi vuosi ilman oikeudenkäyntiä.

Maaria Päivinen sanoo halunneensa kirjoittaa kirjan kaikille niille isille ja äideille, jotka ovat kokeneet huoltokiusaamista.

"Tämä kirja oli pakko kirjoittaa", hän sanoo Karjalaisen haastattelussa.



Maaria Päivinen (1982) on Tohmajärvellä syntynyt, Venäjällä, Kreikassa, Saksassa, Islannissa ja Virossa asunut ja lopulta Kotkaan asettunut kirjailija. Hän on alakouluikäisen pojan yksinhuoltaja.

Lastani et vie julkaistaan Akateemisessa kirjakaupassa Kirjan ja ruusun päivänä 23.4. klo 16. Varsinainen julkistustilaisuus on perjantaina 9.5. Rosebudin Sivullinen-kirjakaupassa.



Lastani et vie -mesenaattikampanja

Maaria Päivinen:

Lastani et vie.

Romaani, kl 84.2. ISBN 978-952-364-552-3

Kirja kirjakaupoissa 20.4.

Äänikirja lukee Anna Saksman.