Aluehallitus hyväksyi palvelusetelin kriteerit ikäihmisten asumispalveluihin

Ikäihmisten ympärivuorokautisten asumispalvelujen palveluseteli lisää asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta, monipuolistaa palvelutuotantoa sekä edistää palvelunjärjestäjän ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä.

Palvelusetelin arvo on jatkossakin tulosidonnainen. Palvelusetelin arvo on korkeintaan 175 euroa/vuorokausi ja hintakatto on 185 euroa/vuorokausi. Jatkossa palvelulinjajohtaja voi päättää palvelusetelin arvosta. Palveluseteli myönnetään asiakkaalle aina palvelun tarvetta koskevan arvioinnin sen jälkeen. Palvelusetelin vastaanottaminen on asiakkaalle vapaaehtoista.

Hallituksen päätöksen mukaan palvelusetelipalvelua tuottavien toimintayksiköiden tulee sijaita Pirkanmaan hyvinvointialueen alueella, jotta toiminnassa voidaan käyttää yhtenäisiä tietojärjestelmiä.

Kaikkiaan 662 ohjaus- ja valvontatapahtumaa

Aluehallitus merkitsi tiedoksi myös viime vuoden valvontaraportin. Hyvinvointialueen valvontayksiköllä oli viime vuonna yhteensä 662 ohjaus- ja valvontatapahtumaa, joista pääosa oli etukäteen suunniteltuja. Niistä kirjattiin eri tasoisia poikkeamia, kehittämissuosituksia ja positiivisia havaintoja.

Suunnitelmallisen valvonnan lisäksi tuli ilmoituksia myös epäkohdista esimerkiksi aluehallintovirastoilta ja omalta henkilöstöltä. Vakavat poikkeamat ovat liittyneet esimerkiksi omavalvontasuunnitelmien laadintaan, julkaisuun ja raportointiin, riskien hallintaan, asiakkaiden hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelmiin, asiakkaan asemaan ja oikeuksiin, lääkehoitoon, henkilöstöön, kirjaamiskäytäntöihin ja ohjeisiin sekä tietoturvaan.

Valtuustoryhmien toimintatukea jäi käyttämättä

Aluehallitus merkitsi tiedoksi myös raportin valtuustoryhmien toimintatuen käytöstä viime vuonna. Valtuuston poliittiset ryhmät käyttivät toimintatukea 332 162,51 euroa. Niiltä puolueilta, jotka hakivat tukea, tukea jäi käyttämättä 12 837,49 euroa. Käyttämättä jäänyt tuki on laskutettu valtuustoryhmiltä takaisin. Valtuustoryhmät ovat käyttäneet tukea muun muassa asukastilaisuuksien järjestämiseen, tiedottamiseen ja viestintään, koulutuksiin, henkilöstökuluihin, tilakustannuksiin sekä pienimuotoisiin laitehankintoihin.

Hallituksessa käsiteltiin myös lausuntoa hyvinvointialueiden valtakunnallisista tavoitteista. Kaikkiin mittareihin hyvinvointialueet eivät voi kovin paljon omalla toiminnallaan vaikuttaa. Myös asukas- ja asiakasnäkökulmaa tulisi vahvistaa. Niin ikään sosiaalipalveluja ja ikäihmisten palveluja koskevia tavoitteita on verrattain vähän.

Hallitus hyväksyi myös muut esityslistalla olleet asiat esityksen mukaisesti.