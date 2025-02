Yhteysviranomainen on antanut perustellun päätelmän Tornion Karhakkamaan tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta

Karhakkamaan tuulivoimahankkeessa yhteysviranomaisena toimiva Lapin ELY-keskus on antanut täydennetystä arviointiselostuksesta perustellun päätelmänsä, jossa esitetään hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen riittävyyden ja laadun lisäksi näkemys myös hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Perustellussa päätelmässä on käsitelty myös vaikutusten arvioinnin epävarmuuksia. Espoon sopimuksen perusteella myös ruotsalaisilla on ollut mahdollisuus esittää mielipiteitä arviointiselostuksesta.

Yhteysviranomainen edellyttää, että ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia on pyrittävä lieventämään tehokkaasti, vaikutuksia seurataan ja niihin tarpeen mukaan puututaan. Tarvittaessa voimaloita tulee vähentää, tai niiden sijaintia tulee muuttaa kauemmaksi asutuksesta. Voimaloiden vähentäminen vähentäisi kielteisiä vaikutuksia myös esimerkiksi muuttolinnustoon. Jo YVA-menettelyn aikana voimaloita on vähennetty ja Ruotsiin kohdistuvia maisemavaikutuksia on pyritty näin lieventämään. Sähkönsiirtoon tulee etsiä muita kuin arviointiselostuksessa esitettyjä vaihtoehtoja.

Lapin ELY-keskuksen Kivimaan lehtoja koskevan Natura-arviointilausunnon mukaan sähkönsiirron vaihtoehto VEA vaikuttaa haitallisesti Natura-alueen koskemattomuuteen eikä se ole sellaisenaan toteuttamiskelpoinen. Vaihtoehdon VEA toteuttaminen vaatisi Natura-arvioinnin täydentämistä. Yhteysviranomainen on kuitenkin katsonut, että vaikutusten arviointia voidaan täydentää kaavoituksessa. Kaavoituksessa päivittyvän ja tarkentuvan arvioinnin pohjalta hankkeesta on todennäköisesti mahdollista muodostaa toteuttamiskelpoinen vaihtoehto. Hankkeen jatkovalmistelussa tulee ottaa huomioon perustellussa päätelmässä esille tuodut seikat.

115-sivuinen perusteltu päätelmä sisältää lukuisia yksityiskohtia, joihin voi tutustua tarkemmin ympäristöhallinnon verkkosivuillawww.ymparisto.fi/yleiskaavoitus-karhakkamaantuulivoimaYVA.

Tornio Karhakkamaa Tuuli Ky suunnittelee tuulivoimapuistoa Tornion kaupungin Karhakkamaan alueelle. Tuulivoimahanke koostuu tuulivoimapuistosta ja siihen tarvittavasta sähkönsiirrosta. Suunniteltu tuulivoima-alue sijoittuu kokonaisuudessaan Tornion kaupungin alueelle ja rajautuu Ylitornion kuntaan. Tuulivoimaloita on suunniteltu rakennettavaksi vaihtoehdosta riippuen 42–48. Sähkön siirtämiseksi on esitetty kaksi vaihtoehtoa nykyisen voimajohdon rinnalle Petäjäskosken sähköasemalle. Sähkönsiirtovaihtoehdot sijaitsevat Tornion ja Rovaniemen kaupunkien, sekä Tervolan kunnan alueella.

Hankkeen suunnittelu jatkuu yleiskaavoituksessa

Tornion kaupunki on laatimassa Karhakkamaan suunnitellulle tuulivoiman tuotantoalueelle tuulivoimaosayleiskaavaa, jota voidaan käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena. Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan yleiskaavoituksen yhteydessä. Yhteysviranomainen antoi lausunnon YVA-suunnitelmasta helmikuussa 2021. Yleiskaavan valmisteluaineisto ja ympäristövaikutusten arviointiselostus olivat nähtävillä alkuvuodesta 2024. Yhteysviranomainen katsoi, että arviointiselostus oli olennaisilta osiltaan puutteellinen, joten arviointiselostusta oli täydennettävä. Täydennetty ympäristövaikutusten arviointiselostus oli nähtävillä loppuvuodesta 2024. Nyt on annettu perusteltu päätelmä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista.

Yhteysviranomaisen perustellun päätelmän jälkeen Tornion kaupunki valmistelee ympäristövaikutusten arvioinnin, perustellun päätelmän ja muun yleiskaavan valmisteluaineistosta saadun palautteen pohjalta tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksen sekä asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville.