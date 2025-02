Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Sosiaalipalvelujen asiakkaat saavat remontoidut vuokratilat saman katon alta Sammonkadulta

Päijät-Hämeen aluehallitus teki tilojen vuokrauspäätöksen tänään. Sosiaalikeskuksen tilat sijoitetaan jatkossa Paavolan kaupunginosassa Sammonkatu 8:ssa sijaitsevaan entiseen huonekalutehtaaseen.

Urakan toteuttaa ja tilat hyvinvointialueelle vuokraa Lahden kaupungin toimitilayhtiö Spatiumin ja kiinteistösijoitusyhtiö Staffia oy:n yhteenliittymä Ryhmittymä Sammon8.

Vuokratilojen kilpailutuksessa saatiin myös toinen tarjous Investors House oyj:ltä. Sen tarjous ei täyttänyt kilpailutusehtoja.



- Uuteen sosiaalikeskukseen kootaan sosiaalipalvelut lapsiperhepalveluista vammaispalveluihin. Kilpailutuksessa on asetettu tiloille hyvin tarkat laatuvaatimukset, jotka rakennuksen täytyy täyttää. Vaatimuksissa edellytämme tilojen saavutettavuudelta, esteettömyydeltä, turvallisuudelta ja terveellisyydeltä korkeaa tasoa. Kun palvelut ovat yhdessä ja samassa pisteessä, toiminnallisuus tuo kiistattomia etuja, toteaa toimitilajohtaja Johanna Aitamurto Päijät-Hämeen hyvinvointialueelta.

Tilat remontoidaan parhaiten palveleviksi ensi vuoden loppuun mennessä





Uuden sosiaalikeskuksen on tarkoitus aloittaa toimintansa ensi vuoden lopussa. Entiseen teollisuuskiinteistöön remontoidaan yli 300 työntekijälle tilaa 5 600 neliötä – noin yhden jalkapallokentän verran.



Remontissa tilat räätälöidään sosiaalipalvelujen edellyttämiksi avaimet käteen -periaatteella. Hyvinvointialue edellyttää remontilta muun muassa esteettömyyden varmistamista ja rauhallisia, asiakkaiden yksityisyyden turvaavia vastaanottotiloja.

Hyvinvointialue vuokraa tilat käyttöönsä vähintään 20 vuodeksi. Vuokra on noin 1,2 miljoonaa euroa vuodessa. Vuokrataso on tiedossa koko sopimuskauden ajaksi.



- Kohteen valmius vastaanottovaiheessa, LVIAS-laitteiden ja -järjestelmien toimivuus tilaajan vaatimusten mukaisesti ja suunnitelluilla ohjearvoilla, on vuokratilojen vastaanoton edellytys. Sisäilmaolosuhteiden tulee olla vaatimustemme mukaiset jokaisessa tilassa, tähdentää Aitamurto.



Sopimus sisältää myös vuokranantajaan liittyvän vaateen hoito- ja huoltosuunnitelmasta vuokrakohteen kunnossapidon, hoidon ja huollon toimenpiteistä. Osapuolet viimeistelevät hoito- ja huoltosuunnitelman tarkemmat yksityiskohdat ennen vuokrakauden alkua. Näin hyvinvointialue varmistaa vuokratilojen oikea-aikaisen hoidon, huollon ja toimintakunnon säilymisen koko pitkän vuokrakauden ajan.



Uudet tilat turvaavat palvelujen jatkuvuuden pitkälle tulevaisuuteen.



Sosiaalipalvelujen kokonaisuus ei mahdu Lahden sote-keskukseen





Sosiaalipalveluiden kokonaisuus ei mahdu Harjukatu 48:an tiloihin. Harjukadulla sairaalarakenteen laajat käytävä- ja porrashuonetilat ovat vaikeasti hyödynnettävissä. Lisäksi esimerkiksi olemassa olevat sairaalatoiminnan käytössä olleet kellarikerrosten ikkunattomat tilat ovat sopineet muun muassa hoitotarvike- ja liinavaatevarastoiksi sekä sänky- ja pyykkihuollon tiloiksi. Ymmärrettävästi ne eivät ole vuokranantajalle kovinkaan helposti tai kustannustehokkaasti muunnettavissa asiakaspalvelutiloiksi.

Harjukadun sote-keskuksen osalta hyvinvointialue selvittää yhdessä vuokranantajan ja Lahden kaupungin kanssa, miten sote-keskuksen tiloja voitaisiin käyttää entistä tehokkaammin ja miten sen saavutettavuutta sekä pysäköintiä voidaan kehittää.