De mest och minst ansedda nordiska företagen undersökta – Temu och Shein i botten

Listan över företag med gott anseende förenas av världens största möbelhandlare IKEA, som finns med på listan över ansedda företag i alla länder utom Finland – även om företaget senast dök upp på Finlands mest ansedda företagslista 2023.

De 10 mest välrenommerade företagen i den nordiska Reputation&Trust-studien per land. De mest välrenommerade företagen i varje land har fastställts lokalt. De undersökta företagen har fått ett anseendepoäng som beräknats som ett genomsnitt av åtta kritiska anseendeområden på en skala från 1–5. Danmarks lista över de mest ansedda företagen omfattar 11 företag eftersom 10:e platsen delas. Reputation And Trust Analytics

"I toppen av anseenderankingen hittar vi traditionella företag, ett slags nationella skatter, som IKEA i Sverige, LEGO i Danmark och KONE i Finland. Nordiska alkoholmonopol som Systembolaget, Vinmonopolet och Alko åtnjuter också medborgarnas förtroende enligt vår studie," säger Reputation and Trust Analytics utvecklingsdirektör Riku Ruokolahti.

Temu och Shein i botten i alla nordiska länder

E-handelsplattformarna Shein och Temu ligger i botten på listan över företag som verkar i de nordiska länderna. Båda kinesiskägda företagen fick mycket dåliga betyg när det gäller anseende.

De 10 företagen med sämst anseende i Nordic Reputation&Trusts undersökning per land. Vilka företag som har sämst anseende i respektive land har bestämts lokalt i respektive land. De undersökta företagen får en anseendepoäng som beräknas som ett genomsnitt av åtta kritiska anseendeområden. Danmarks lista över företag med dåligt anseende innehåller 11 företag eftersom 20:e platsen delas. Reputation And Trust Analytics

"Temu och Shein återfinns även i botten av listan i Tysklands Reputation&Trust-studie. Antalet e-handelsleveranser från länder utanför EU har växt kraftigt under kort tid. Temu har rusat in på de nordiska marknaderna och är en ny aktör på listan i alla undersökta länder. Det finns inga garantier för etik, ansvar, säkerhet och kvalitet på produkter som finns tillgängliga från ultrabilliga nätbutiker. Lokala handlare som följer lokala regler är förståeligt nog förbryllade över situationen," säger Ruokolahti.

Importen av billiga e-handelsprodukter till EU-området har accelererat dramatiskt under de senaste åren, och under 2024 anlände paket till EU-området i genomsnitt 12 miljoner per dag. EU-kommissionen agerar och skärper tullkontrollerna av billiga leveranser från länder utanför EU.

Så genomförde vi undersökningen

Syftet med Reputation&Trust-undersökningarna var att undersöka anseendet för företag som verkar i de nordiska länderna bland invånarna i dessa länder. Datainsamlingen för studierna genomfördes genom en elektronisk enkät från 1 juli till 5 augusti 2024 i Sverige, och 1–29 juli 2024 i Norge och Danmark samt 3 juni till 8 juli 2024 i Finland.

Organisationerna utvärderades med hjälp av Reputation and Trust Analytics Reputation&Trust-forskningsmodell, där organisationens anseendepoäng bildas som ett genomsnitt av åtta olika dimensioner. Dessa områden är företagsstyrning, finansiell prestanda, ledarskap, innovation, dialog, produkter och tjänster, arbetsplats och ansvar. I studien användes en femgradig utvärderingsskala (1–5).

I studien deltog 4 612 svenskar, 3 657 norrmän, 10 575 finländare och 3 788 danskar. Målgruppen var medborgare i åldern 15–65 år. Urvalen viktades för att representera befolkningen enligt kön, ålder och region.

De publicerade företagen med bäst och sämst anseende valdes ut för gruppen av företag som skulle studeras baserat på en preliminär studie som genomfördes tidigare under 2024. I den preliminära studien nämnde respondenter från varje land spontant två företag som de ansåg ha särskilt gott anseende och två med särskilt dåligt anseende. Reputation and Trust Analytics styr inte urvalet av företag.

De trettio företag som fick flest omnämnanden studerades mer detaljerat med hjälp av Reputation&Trust-modellen i varje land. Listorna inkluderar de tio företag som fick högst poäng och de tio som fick lägst poäng.