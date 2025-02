Paula Nivukosken Pimeät päivät, valkeat yöt kuvaa äidin lohdutonta surua ja toipumisen mutkikkaita polkuja

Sotien jälkeen Kertun perhe elää suloisen tavallista maaseudun arkea Pohjanmaalla. Onni kääntyy silmänräpäyksessä, kun yksi perheen lapsista kuolee. Suru asettuu taloksi ja kysyy, miten mumman eläessä niin vanhaksi voi lapsen kohtalo olla aivan toinen.

Hautajaisten jälkeen Kerttu matkustaa tätinsä Sennin luokse Vaasaan. Ihmisvilinä ja toisenlainen elämänmeno vaimentavat tuskaa. Mutta toipumisen tiet ovat tutkimattomat, ja vierailu venyy suunniteltua pidemmäksi.

"Pimeät päivät, valkeat yöt kuvaa onnellisen perheen tragedian, kun yksi perheen lapsista menehtyy. Kirja kertoo äidin tuskasta ja yksinäisyydestä, kun suru pitäisi jo siirtää syrjään ja jatkaa elämää", Paula Nivukoski kertoo.

"Mietin kirjaa kirjoittaessani paljon elämän sattumanvaraisuutta ja haurautta. Pohdin tragedioiden merkitystä ja sitä, että kaikella elämässä ei tunnu olevan tarkoitusta, suurempaa oppia. On vain elettävä, pidettävä kiinni siitä valosta, jota elämällä on antaa. Ja valoa on aina."

Paula Nivukoski on 39-vuotias kirjailija, joka on julkaissut romaanien lisäksi myös kolme lastenkirjaa. Ennen kirjailijan uraansa hän toimi opettajana. Nivukosken romaanit ovat saaneet ylistystä niin kriitikoilta kuin lukijoiltakin.

Pimeät päivät, valkeat yöt julkaistaan 11.3.2025.

Teos julkaistaan kaikissa formaateissa. Äänikirjan lukee Anna Saksman.

