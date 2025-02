Piaf ja Ikuisesti nuori syksyllä Vaasan kaupunginteatterissa

”Vaasan kaupunginteatterin tulevan kauden teema on hurmio. Teeman ympärille on kuratoitu moniääninen kokonaisuus, joka tarjoaa mahdollisuuden nauttia taiteesta ja laadukkaasta viihteestä sekä innoittua pohtimaan, miten hurmio, hurmioituminen ja huuma näkyy ajassamme ja samalla yhteiskunnassamme. Hurmio-teemaisella kaudella etsimme tarinoita ja hetkiä, joissa hurmiolla on saatu liikkeelle kansanjoukkoja, hetkiä, joissa ihminen sokaistuu hurmion vaikutuksesta ja hetkiä, jolloin näkee maailman aivan uudessa valossa”, taustoittaa teatterinjohtaja Seppo Välinen.

Piaf – en kadu mitään

Syyskuussa Romeo-näyttämön valloittaa englantilaisen Pam Gemsin kirjoittama musiikkinäytelmä Piaf. Teos kertoo Pariisin kaduilta maailman maineeseen nousseen Édith Piafin ainutlaatuisen elämäntarinan. Faktaa ja fiktiota yhdistelevä teos kuvaa intohimoista taiteilijaa hänen uransa hurmioituneissa menestyksen hetkissä ja hauraissa elämän pohjamudissa. Elämänmakuinen musiikkinäytelmä tuo lavalle vahvoista tulkinnoistaan tunnetun ranskalaislaulajattaren kuuluisimmat kappaleet, kuten Non, je ne regrette rien, La vie en rose ja Hymne à l’amour.

Teoksen ohjaajana vierailee Maiju Sallas, joka vieraili Vaasan kaupunginteatterissa viimeksi vuonna 2021 musiikkinäytelmä Colorado Avenuen ohjaajana. Hurmaavan musiikkinäytelmän kapellimestarina toimii Sauli Perälä ja koreografina Vaasan kaupunginteatterissa ensimmäistä kertaa vieraileva Antton Laine. Lavastuksen suunnittelee Mika Haaranen, puvut Emilia Eriksson ja äänet Jouni Tapio. Édith Piafin roolin tulkitsee teatterin näyttelijä Sonja Halla-aho, joka on työskennellyt Vaasan kaupunginteatterissa vuodesta 2023 alkaen. Piaf saa ensi-iltansa Romeo-näyttämöllä 11.9.2025.

Ikuisesti nuori tuo näyttämölle huumoria ja nostalgiaa

Loka-marraskuun vaihteessa ensi-iltansa Romeo-näyttämöllä saa Erik Gedeonin riemukas musiikkikomedia Ikuisesti nuori, joka on täynnä elinvoimaista iloa. Teoksessa eletään 2080-lukua ja Vaasan kaupunginteatteri on muutettu näyttelijöiden vanhainkodiksi. Vanhainkodissa elelevät kaupunginteatterin 90-vuotiaat näyttelijät yhdessä hoitajansa kanssa. He muistelevat yhdessä menneitä, kertovat nuoruuden hurjasteluistaan ja jakavat yhdessä sekä ilon että kaipuun. Vauhdikkaassa esityksessä kuullaan rakastettuja hittejä viime vuosikymmeniltä, kuten I Love Rock’n Roll, Forever Young, I Will Survive ja Vain elämää.

Teoksen ohjaajana vierailee Pentti Kotkaniemi, joka on ohjannut sekä televisioon että teattereihin ympäri Suomen. Kotkaniemen ohjauksia on nähty aikaisemmin muun muassa Helsingin Kaupunginteatterissa, Tampereen Teatterissa ja Lahden kaupunginteatterissa. Kapellimestarina toimii Sauli Perälä ja koreografina teatterin tanssija Miika Alatupa, joka tarttuu nyt ensimmäistä kertaa koreografin rooliin Vaasan kaupunginteatterissa. Lavastajana teoksessa toimii Mika Haaranen ja pukusuunnittelijana Emilia Eriksson. Näyttämöllä teoksen pyörteissä nähdään Toni Ikola, Timo Luoma, Oiva Nuojua, Sonja Halla-aho, Anna Lemmetti-Vieri, Sauli Perälä ja Anni-Maija Koskinen, joka aloittaa teatterin uutena näyttelijänä elokuussa. Ikuisesti nuori saa ensi-iltansa Romeo-näyttämöllä 31.10.2025.

Liput teoksiin tulevat myyntiin maanantaina 17.2.2025.