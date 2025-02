Kaisa Viitala ravistelee käsityksiä romanttisen viihteen sankarittarista

Kaisa Viitala: Klaanin suojeluksessa

Ilmestyy 14.3.2025.

Kaisa Viitalan historiallinen Skotlantiin sijoittuva Nummien kutsu -sarja on saanut lukijoilta loistavan vastaanoton. Sarjan avausosaa Klaanin vieraana myytiin vuoden 2024 aikana yli 10 000 kappaletta ja se sai Kynnys ry:n Vimma-palkinnon kunniamaininnan. Romaanin päättäväinen, liikuntavammainen päähenkilö Agnes ravistelee totuttuja käsityksiä romanttisen viihteen sankarittarista ja on saanut vaikutteita kirjailijan omista kokemuksista tuki- ja liikuntaelinsairauden kanssa.

Viitala kertoo, että vaikka hänen romaaninsa sijoittuu historiaan, joitakin taikauskoviittauksia lukuun ottamatta hän on poiminut ihmisten kommentit vammaisuudesta tarkoituksella tosielämästä 2000-luvulta. Esimerkiksi romanttiseen rakkauteen ja seksiin osana vammaisten ihmisten elämää suhtaudutaan edelleen usein vieroksuen. ”Kulttuurimme on muuttunut 300 vuodessa valitettavan vähän”, hän toteaa.

Klaanin suojeluksessa -kirjassa Agnes on avioitunut ja hänestä on tullut Gilleshielin linnan emäntä. Seesteinen elämä Ylämaalla ei kuitenkaan jatku kauan, sillä hänen on lähdettävä aviomiehensä kanssa Edinburgiin hoitamaan klaanin kauppasuhteita. Agnes joutuu kohtaamaan menneisyytensä virheet. Samalla hän kipuilee vaimon roolissaan, jota turhaan odotettu raskaus ei tee helpommaksi.

Klaanin suojeluksessa on toinen osa sarjasta Nummien kutsu, joka vie lukijan 1700-luvun Skotlantiin.

Lisätiedot, haastattelupyynnöt, arvostelukappaleet: hanna-leena.soisalo@otava.fi

Ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana.

Kansi: Timo Numminen