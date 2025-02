Yli puolet valitsee lomakohteekseen Kreikan

Ensi kesän lomien myynti on täydessä vauhdissa, ja matkanjärjestäjä Apollomatkojen myynti on kasvanut noin 15 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kreikka on jälleen kerran kesän suurin suosikki: Jopa seitsemän kymmenestä matkanjärjestäjän asiakkaasta valitsee tänä kesänä Kreikan. Apollomatkojen tähän mennessä myydyimmistä kohteista neljä viidestä sijaitsee Kreikassa.

- Se, että Kreikka on listan kärjessä, ei ole yllätys. Suomalaiset rakastavat maan vieraanvaraisuutta, luontoa ja herkullista ruokaa. Yllättävää on kuitenkin se, mitkä saaret ovat olleet listan kärjessä tänä vuonna”, kertoo Apollomatkojen PR vastaava Satu Kontulainen.

Vaikka Kreeta, Rodos ja Epiruksen alue manner Kreikassa keikkuvat Kreikan top listan kärjessä vuodesta toiseen, ovat pienet, aidommat ja vähemmän tunnetut saaret nyt niitä jotka myydään loppuun.

Persoonallista, sporttista ja oman näköistä

Kesän hotellivarauksissa korostuu kolme selkeää trendiä. Sekä lapsiperheiden että aikuisten keskuudessa erityisen suosittuja ovat Apollon konseptihotellit, jotka on suunniteltu sopimaan erilaisiin elämänvaiheisiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Moni lapsiperhe valitsee hotellin, jossa on saatavilla sekä lastenkerho että all inclusive, kun taas aikuiset suosivat tyylikkäitä, rannan tuntumassa sijaitsevia hotelleja.

Toisaalta molemmat kohderyhmät näyttävät nyt suosivan myös kahta muuta hotellityyppiä: pieniä, paikallisomisteisia hotelleja - ja sporttihotelleja!



- Konseptihotellit, joissa on lastenkerho, ovat suosikkeja, kun perheessä on pieniä, ja hyvästä syystä. On kuitenkin mukava huomata, että yhä useammat perheet ovat löytäneet sporttihotellit. Perheomisteiset, pienet hotellit sopivat monelle ja on hienoa, että niitä on valikoimassamme runsaasti.”, Kontulainen sanoo.

