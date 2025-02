Asuntokauppa vilkastuu Tampereella

Tamperelainen perheyritys Kuusnelonen pärjää hyvin mainoslahja-alan kansainvälisessä kilpailussa 18.2.2025 08:04:00 EET | Tiedote

Kuusnelonen Oy on tamperelainen perheyritys, joka on erikoistunut mainos- ja yrityslahjojen myyntiin. Yrityksen kilpailuvaltteja ovat ennen kaikkea kilpailukykyiset hinnat, täsmälliset pikatoimitukset ja asiakaslähtöinen palvelu. Vuodesta 2009 lähtien toiminut Kuusnelonen on kehittynyt menestyneeksi yritykseksi perheen pitkäjänteisen työn ja vankan kokemuksen ansiosta. Yrityksen perustaja Kimmo Karjalainen on työskennellyt alalla vuodesta 1986 asti. Halu toteuttaa omia visioita sai hänet perustamaan yrityksen 15 vuotta sitten.