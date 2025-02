Ivan Manirahon Auringon syy on kouraiseva esikoisromaani ruandalaispojasta, josta kasvaa pohjoishaagalainen Elias

Mooseksen eno Daavid tietää, kuinka tienata inhimillisellä hädällä. Hän pelastaa Mooseksen Ruandan sisällissodan jaloista ja lunastaa pääsylipun Suomeen. Mooseksesta tulee yhdessä yössä Daavidin poika Elias. Uudessa kotimaassaan he esittävät olevansa perhe, eikä kukaan osaa epäillä mitään.

Suomiräpin kautta Elias oppii kielen ja luokkaretki sikatilalla sinetöi hauraan yhteenkuuluvuuden tunteen. Taustalla vaikuttaa kuitenkin toinen todellisuus, Ruandaan jääneet äiti ja sisko. Miten voi sovittaa yhteen kaksi eri maailmaa ja löytää sovun uuden ja vanhan minän välille?

"Maailma on muuttunut nopeasti. Konfliktit nähtiin aiemmin lähinnä kehittymättömien maiden piinana, mutta nyt sota on tullut todella lähelle", Ivan Maniraho sanoo.

"Kun sota syttyy, se rikkoo aina perheet. Isä lähtee sotimaan, muut pyrkivät turvaan. Ja kun ihmiset joutuvat pakoon kodeistaan, se rikkoo identiteetin. Lasten kärsimykset sodassa ovat herättäneet minussa paljon tunteita, ja suuntasin lopulta kaiken kipuni tähän kirjaan. Toivon, että Auringon syy päätyisi ennen kaikkea nuorten ja epävarmojen ihmisen käsiin ja antaisi heille toivoa siitä, että ihan syvimmästäkin kolosta ja helvetistä voi kasvaa ihmiseksi."

Ivan Maniraho on pohjoishaagalainen sosionomi ja kirjoittaja, joka on syntynyt Ruandassa ja elänyt siellä elämänsä ensimmäiset, sotaisat vuodet. Hän muutti Suomeen 8-vuotiaana. Auringon syy on hänen esikoisromaaninsa.

Auringon syy julkaistaan 26.2.2025.

Kirja julkaistaan kaikissa formaateissa. Äänikirjan lukee kirjailija itse.

