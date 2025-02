The Voice of Finland -kilpailijan haastava lapsuus – kertasi esikoulun kahdesti: ”Minulle ei annettu hyviä mahdollisuuksia, että oppisin puhuman”

Perjantain The Voice of Finland -jaksossa nähdään tamperelainen Monica Ekola, 23. Musikaalinen laulajalupaus soittaa kitaraa ja ukulelea, ja hän on kirjoittanut kappaleita pienestä pitäen.

Monica on kohdannut elämässään haasteita, eikä hänen lapsuutensa ollut helppo.

– Olen kerrannut esikoulun kahdesti. Minulle ei annettu hirveän hyviä mahdollisuuksia, että oppisin puhumaan. Sitä alettiin tutkia, ja kävin neljä vuotta puheterapiassa. Loppujen lopuksi minulla diagnosoitiin lievä dysfasia, Monica kertoo.

Vaikka puheen tuottaminen oli haastavaa, auttoi laulaminen siinä.

– Olemme laulaneet äitini kanssa paljon. Ensimmäiset sanani tulivat melodisesti.

Vaikka nyt asiat ovat tasoittuneet Monican elämässä, on The Voice of Finlandiin osallistuminen silti jännittävä asia.

– Ehkä jollain tavalla pelottaa tuoda itsensä niin avoimesti muiden. Odotan innolla ja olen valmis antamaan kaikkeni.

Sunnuntain jaksossa:

Saku Tiainen

16-vuotias laulajalupaus lyö kaikki tähtivalmentajat ällikällä: ” Tässä oli ehkä koko ohjelman historian mielenkiintoisimpia tapauksia”

Sunnuntain The Voice of Finland -jaksossa tähtivalmentajien eteen astelee helsinkiläinen Rosa Kumar Saarinen, 16. Rosan isä on intialainen, äiti suomalainen. Hän kuvailee perhettään monikulttuuriseksi yhdistelmäksi.

Lukiota käyvä Rosa on mukana Helsingin nuorisoneuvostossa. Keskeisimmät asiat, joihin nuorisoneuvostossa pyritään vaikuttamaan on nuorten turvallisuus.

– Kun puhutaan kiusaamisesta ja rasismista, se tuntuu ikävältä. Mutta kun me nuoret pääsemme vaikuttamaan asioihin, se on paras tunne, Rosa sanoo.

Nuori laulajalupaus on ollut musiikin kanssa tekemisissä lapsesta asti. Hän kirjoitti ensimmäisen kappaleensa 7-vuotiaana.

– Neljännellä luokalla koulussamme oli talent-show, ja sieltä tuli voitto. Se oli kannustavaa, ja tuli itsevarmuus siihen, että osaan laulaa. Olen tehnyt biisejä nyt kahdeksan vuotta.

The Voice of Finlandissa Rosa esittää The Blower’s Daughter -nimisen kappaleen. Kaikki tähtivalmentajat kääntyvät välittömästi. Jopa juontaja Heikki Paasonen herkistyy esityksen aikana.

Kappaleen jälkeen tähtivalmentajat pääsevät jututtamaan Rosaa.

– Sinulla on todella omalaatuinen soundi. Ihmettelen suuresti, jos et mene ihan päätyyn asti. Ensimmäinen kerta, kun todistin, että kaikki valmentajat painoivat nappia samaan aikaan, Arttu Wiskari sanoo.

Myös Sanni on häkeltynyt nuoren lupauksen esityksest.

– Tuo oli niin kaunista ja vaivatonta. Musiikki ja varsinkin laulu on tunteiden välittämistä. Tunnen niin paljon halua päästä tekemään ihan sairaan siistejä juttuja kanssasi. Tule tiimiini, Sanni toivoo.

Elastinen kysyy Rosalta, onko tämä ollut Itä-Helsingin musiikkiopistossa.

– Joo. Itse asiassa sinä tulit erääseen tilaisuuteen, jossa orkesterimme oli, Rosa sanoo.

– Muistan sinut. Se oli Jatta Ehrlundin muistokonsertti. Hän oli minun musiikkiteorian opettajani, ja hän on opettanut minut taputtamaan rytmiä. Jatta menehtyi tuossa talvella (2024). Perheeni ja ystävyyssuhteeni menevät sinne sinun juurillesi, missä olet aloittanut musiikkihommat. Olen käynyt saman opiston niiden samojen opettajien johdolla. Katso, mihin minä olen päässyt. Mennään yhdessä sinne tästä eteenpäin. Tästä tulee hienoa ja merkityksellistä, jos tulet joukkueeseeni, Elastinen hehkuttaa.

Maija Vilkkumaa liittyy tähtivalmentajakollegoidensa hehkutusjoukkoon.

– Haluaisin hulluna kuulla lisää kappaleitasi. Olet mielettömän taitava laulaja, voit mennä tässä kilpailussa mihin asti tahansa. Onneksi olkoon, tällaista ei ole nähty, että kaikki kääntyvät samaan aikaan.

– Tässä oli ehkä koko ohjelman historian mielenkiintoisimpia tapauksia, Elastinen toteaa.

Näin The Voice of Finland -kausi etenee:

Ääni ratkaisee -vaihe: pe ja su 24.1.-2.3.

Kaksintaistelut: pe ja su 7.-16.3.

Knockout-vaihe: pe ja su 21.-30.3.

Suorat lähetykset:

1. livelähetys pe 4.4.

2. livelähetys pe 11.4.

Semifinaali pe 18.4.

Finaali pe 25.4.

Tässä ovat kaikki vuoden 2025 The Voice of Finland -laulajat:

Ada Katz, 23, Helsinki

Adele Okkonen, 19, Oulu

Aino Oikarinen, 21, Espoo

Aku Lehtonen, 38, Helsinki

Aleksi Heinonen, 20, Rauma

Alexsandra Hilario Anton, 18, Kerava

Amanda Luts, 19, Sysmä

Anastasiia Snietko, 23, Kerava

Anna Huttunen, 40, Lahti

Anna Ladar, 29, Tampere

Anni Kröger, 32, Helsinki

Arto Eskelinen, 57, Vantaa

Arttu Kauppinen, 21, Kokkola

Ben Liljefors, 36, Hyvinkää

Brett Botha, 37, Tampere

Christa Kaira, 33, Turku

Christoffer Gunnar, 29, Pietarsaari

Dani & Ellen (Daniela Owusu, 20, Helsinki ja Ellen Urban, 20, Helsinki)

Eeva Venäläinen, 24, Helsinki

Eevi Amanda (Eevi Koskinen), 20, Iisalmi

Eevi Huhtinen, 32, Helsinki

Elle Valkeapää (Máret-Elle Valkeapää), 19, Kuttanen

Emeliina Virtanen, 20, Nokia

Emilia Pakkala, 28, Jyväskylä

Emma Gustafsson, 33, Porvoo

Emma Putila, 22, Haaparanta

Emmi Laaksonen, 25, Turku

Erick Ávila, 45, Turku

Erika Rahkola, 20, Tampere

Eveliina Eloranta, 16, Kankaanpää

Hanna Kanasuo, 46, Koski TL

Heidi Kinnunen, 38, Kannus

Henna Nieminen, 30, Lapinjärvi

Henri Arola, 42, Järvenpää

Henri Salin, 31, Oulu

Ida-Meri Havukainen, 32, Joensuu

Ilari Liimatainen, 29, Jyväskylä

Ilkka Harju, 48, Äänekoski

Jaakko Janakka, 43, Tampere

Jake Perho, 29, Turku

Jami Mäkilä, 32, Jämsä

Janina Suihkola, 24, Helsinki

Janita Lunara (Janita Laakkonen), 35, Tampere

Jarkko Caven, 50, Tampere

Jarno Lindén, 32, Pirkkala

Jenni Botha, 32, Tampere

Jenny Pasanen, 27, Laukaa

Jimmy Martin, 28, Korsholm

Johanna Sandell, 39, Kauniainen

Joni Nikula, 32, Kaustinen

Josefiina Toivanen, 28, Mikkeli

Julia Janakka, 20, Helsinki

Jupe Velin (Jukka-Pekka Velin), 37, Kouvola

Kaisla Silfver, 24, Turku

Kalle Lehtonen, 86, Turku

Karoliina Berlin, 18, Porvoo

Karoliina Kalda, 16, Helsinki

Kiyan Khoraminezhad, 21, Helsinki

Lauri Gayer, 26, Turku

Lauri Miettinen, 41, Helsinki

Leevi Eemeli (Leevi Toponen), 23, Sipoo

Lunar Karma (Kaarina Ruotsalainen), 23, Hämeenlinna

Maeve Korpela, 29, Helsinki

Mandy Idema, 20, Oulu

Mari Visuri, 23, Haapajärvi

Marjut Kurttila, 21, Jyväskylä

Matias Pynnönen, 26, Helsinki

Micu Ohtonen (Michael Ohtonen), 42, Kangasala

Mika Pelkonen, 32, Ylikiiminki

Mikko Kilkkinen, 40, Helsinki

Mikko Kreivi, 32, Jyväskylä

Milja Ruohola, 19, Tampere

Milka Vilhelmiina (Milka Keihäs), 34, Kemiönsaari

Minni Seppä, 20, Oulu

Miona Madsen, 38, Lontoo

Mohammad Riazat, 33, Rovaniemi

Monica Ekola, 23, Tampere

Naomi Moller (Naomi Streiling), 21, Helsinki

Noa Pohjasmäki, 16, Veikkola

Nora Taskinen, 19, Kerava

Oliver Hurrell, 37, Jyväskylä

Oliver Lindeman, 18, Espoo

Oliver Rosenholm, 16, Lappeenranta

Olli Hartonen, 38, Espoo

Olli Tomberg, 25, Helsinki

Omar Zouiter, 35, Kurikka

Paulina Mbella, 30, Vantaa

Petu Suomalainen, 29, Tampere

Pirjo Käkelä, 58, Kuopio

Ricardo Grönfors, 17, Kankaanpää

Risto Piirainen, 49, Nokia

Robbie Heffernan, 56, Oulu

Rosa Heart (Rosa Latva), 34, Helsinki

Rosa Kumar Saarinen, 16, Helsinki

Rosita Mäntyniemi, 31, Peräseinäjoki

Saara & Riina (Saara Kokko, 33, Tampere ja Riina Kokko, 33, Tampere)

Saara Kuru, 26, Espoo

Sara Julia (Sara Koskipuro), 30, Kuusankoski

Satu Margareeta (Satu Räisänen), 24, Helsinki

Selma Suikkanen, 22, Jyväskylä

Sini Kursu, 34, Tornio

Sini Sandman, 36, Helsinki

Sumu Sointupuro, 25, Tampere

Taina Kemppainen, 64, Sastamala

Tais Delia (Tetiana Pysarenko), 33, Jyväskylä

Tatu Tossavainen, 38, Kuopio

Teemu Piskonen, 31, Mikkeli

Tiia Airaksinen, 28, Kuopio

Tiuku Suomi, 16, Forssa

Tuuli Nurmi, 30, Hyvinkää

Upendra Siriwardana, 33, Kouvola

Valma Sipilä, 25, Helsinki

Venla Suoranta, 35, Perniö

Ville Mikkola, 29, Jyväskylä

Ville Mustonen, 37, Järvenpää

Wilma Estola, 21, Jyväskylä

Wilma Kvick, 26, Varkaus