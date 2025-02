Elisasta Veripalvelun ICT-infrastruktuuripalvelujen toimittaja

Veripalvelu vastaa koko Suomen verivalmistehuollon toimintaketjusta: veren keräämisestä luovuttajilta, veren prosessoinnista valmisteiksi, laboratoriotutkimuksista sekä jakelusta sairaaloille. Ketjun kaikki vaiheet tukeutuvat vahvasti tietotekniikkaan. Digitaalisen ketjun on toimittava luotettavasti ja sujuvasti, jotta potilaiden hoito verivalmisteilla turvataan.

-Elisa on itsekin huoltovarmuuskriittinen toimija ja ymmärtää Veripalvelun tietoteknisen infrastruktuurin tiukat vaatimukset, Veripalvelun digijohtaja Heikki Myllyniemi toteaa.

Veripalvelulle on tärkeää paitsi palvelujen korkea laatu, myös niiden toimivuuden reaaliaikainen raportointi.

-Meille on tärkeää, että jo pieniinkin häiriöihin ja viiveisiin reagoidaan nopeasti. Varautumisen on oltava kattavaa, jotta voimme joka päivä ylläpitää palvelujamme, Myllyniemi painottaa.

Elisa toimittaa Veripalvelulle laajasti erilaiset tietotekniikan infrastruktuuripalvelut. Kokonaisuuteen kuuluvat myös Veripalvelulle tärkeät viestintäkanavat, kuten vaihdepalvelu, verenluovuttajien palvelupuhelin ja erilaisten päivystyspalveluiden tekniikka.

-Yhteistyöllämme voimme laajasti varmistaa Veripalvelun kriittisen tietoteknisen ympäristön jatkuvuuden, häiriöttömyyden ja jatkuvan kehittymisen. Kehitämme Veripalvelulle tekoälyautomaatiolla tehostettuja IT-palveluita hyödyntäen koneoppimista ja data-analytiikkaa, kertoo Elisan yritysasiakasliiketoiminnan myynnistä vastaava johtaja Ari Ojala.

Elisan kanssa tehty sopimus on osa Veripalvelu Digi 2030 -hanketta, jonka tavoitteena on verihuoltoketjun toimintavarmuuden, häiriöttömyyden ja jäljitettävyyden jatkuminen myös tulevaisuudessa hyödyntäen modernia ja turvallista digitaalista infrastruktuuria ja tietojärjestelmiä.

Elisa on tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden edelläkävijä, ja missiomme on digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus. Yli 140 vuoden kokemuksella tarjoamme vastuullisia ratkaisuita yli 2,8 miljoonalle kuluttaja-, yritys- ja julkishallinnon asiakkaallemme päämarkkina-alueellamme Suomessa ja Virossa, sekä kansainvälisesti yli 100 maassa. Suomessa Elisa on tietoliikennepalveluiden markkinajohtaja ja kansainvälisesti tarjoamme digitaalisia ohjelmistopalveluita. Elisan palveluksessa on yli 6 100 ammattilaista yli 20 maassa, 2024 liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa. Elisa Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. elisa.fi

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu tuottaa sairaaloille potilaiden hoidossa tarvittavia turvallisia ja tehokkaita verivalmisteita sekä laboratoriopalveluja. Huolehdimme veren keräämisestä vapaaehtoisilta verenluovuttajilta potilashoidon tarpeiden mukaisesti. Tarjoamme sairaaloille myös kantasolu- ja elinten siirtoja tukevia palveluita. Veripalvelu on voittoa tavoittelematon organisaatio.

