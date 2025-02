Tamperelainen perheyritys Kuusnelonen pärjää hyvin mainoslahja-alan kansainvälisessä kilpailussa

Kuusnelonen Oy on tamperelainen perheyritys, joka on erikoistunut mainos- ja liikelahjojen myyntiin. Vuonna 2009 perustetun yrityksen vahvuuksia ovat kilpailukykyiset hinnat, nopeat pikatoimitukset ja asiakaslähtöinen palvelu. Yrityksen perustaja Kimmo Karjalainen on toiminut alalla jo vuodesta 1986 lähtien ja hän on tuonut vankan kokemuksensa Kuusnelosen toimintaan.

Kuusnelonen palvelee asiakkaitaan täysin verkkopohjaisesti, ja verkkokaupan selkeä hintalaskuri mahdollistaa tuotteiden volyymipohjaisen avoimen hinnoittelun ilman piilokuluja. Asiakkaat voivat tilata ilmaisia näytekappaleita ja hyödyntää Suomen Paras Hinta -takuuta, joka varmistaa aina edullisen ostokokemuksen. Yritys keskittyy laadukkaisiin mainostuotteisiin, joita se toimittaa luotettavasti eri kokoisille yrityksille ja yhteisöille. Kuusnelonen erottuu kansainvälisessä kilpailussa suomalaisella asiakaspalvelulla, täsmällisillä toimituksilla ja läpinäkyvällä hinnoittelulla.