SDP:n Aki Lindén: Kokoomus pyrkii harhauttamaan kansalaisia kritisoidessaan SDP:n terveyspolitiikkaa

– Olemme tuoneet esille kriittisiä näkemyksiä hallituksen suunnittelemasta Kelan yksityislääkärikorvauksiin perustuvasta mallista. Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz pyrkii tuoreilla kommenteillaan peittelemään puolueensa leikkauspolitiikan todellisia, karuja vaikutuksia, sanoo SDP:n kansanedustaja, entinen perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén.

Lindén muistuttaa, että hallitus leikkasi vuoden 2025 talousarviossa julkisilta terveyskeskuksilta 121 miljoonaa euroa. – Tämä merkitsee yli 500 lääkärin ja 400 hoitajan työpanoksen vähentämistä terveyskeskuksista. Vastaanottokäyntien määrä vähenee jopa kahdella miljoonalla eli kolmanneksella nykyisestä määrästä. Arvio perustuu STM:n laskelmiin. Hallituksen leikkauksien vuoksi hoitoon pääsy vaikeutuu huomattavasti ja jonot pidentyvät. Tätä varten hallitus muutti hoitotakuulakia siirtäen lain salliman enimmäisajan hoitoon pääsystä kahdesta viikosta kolmeen kuukauteen, sanoo Lindén.

SDP on omassa vaihtoehdossaan esittänyt aikaisemman rahoituksen palauttamista budjettiin. – Käyntien määrä lisääntyisi vastaavasti ja jonot poistuisivat. Tämä olisi erittäin tärkeää yli 65-vuotiaille, ovathan ovat suurin terveyskeskuspalveluja käyttävä ikäryhmä, sanoo Lindén.

Kokoomus on esittänyt nyt yli 65-vuotiaiden yksityislääkärikäyntien korvausten korottamista ratkaisuna hoitojonoihin. – Me SDP:ssä olemme tuoneet esille useita ongelmia, joita tähän suunnitelmaan sisältyy. SDP:n esittämä hallituksen rahaleikkauksen palauttaminen, lääkärien ja hoitajien lisääminen terveyskeskuksiin sekä omalääkärimallin käyttöönotto koko Suomessa parantaisivat yli 65-vuotiaiden, ja myös kaikkien muiden, hoitoon pääsyä kuin hallituksen yksityissektoria pönkittävä malli, sanoo Lindén.

Lindénin mukaan hallituksen ”Kela-malli” ei todellisuudessa ratkaise Suomen hoitojärjestelmän ongelmia. – Kyseessä olisi kaksivuotinen pilotti, joka rahoitettaisiin puoliksi myymällä valtion omaisuutta ja puoliksi keräämällä rahoitus palkansaajien ja eläkeläisten sairausvakuutusmaksulla, sanoo Lindén. – Malli koskisi yleislääkärien palveluita, kun yli 65-vuotiaiden nykyisistä yksityislääkärikäynneistä vain 20 prosenttia on yleislääkärikäyntejä. Samalla terveyskeskuksissa yli 65-vuotiailla on 2,5 miljoonaa käyntiä. Ja yksityislääkäripalveluja on ylipäätään tarjolla vähiten alueilla, joilla yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on suurin, kuten Kainuussa ja Etelä-Savossa, muistuttaa Lindén. Hallituksen tarkoitus on vähentää terveyskeskuskäyntejä ja niitä tuottavaa henkilöstöä ja siirtää lääkäreitä ja potilaita yksityissektorille. – Laboratorio- ja kuvantamispalvelut ovat maksuttomia julkisella sektorilla. Uudessa Kela-korvausmallissa potilas saisi 50 prosentin korvauksen yksityisistä tutkimuksista. Tiedossa on, että juuri nämä tutkimukset ovat vahvasti ylihinnoiteltuja yksityisellä sektorilla, sanoo Lindén.

SDP tulee aikanaan päättämään kantansa hallituksen malliin, jonka lakiesitys annettaneen eduskunnalle loppukeväällä. – Toistaiseksi kyse on vain hatarasta suunnitelmasta. SDP:lle tärkeintä on turvata todellinen hoitoon pääsy ja hoidon jatkuvuus omalla lääkärillä ja hoitajalla, päättää Lindén.