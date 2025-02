Kangasalan kaupunki luovuttaa kaksi yhtiömuotoista tonttia Lamminrahkasta jatkuvaan hakuun

Jatkuvaan hakuun vapautuu nyt tontteja, joilla on erinomainen sijainti, osa korttelista 1523 ja tontti 1516/1. Tontit luovutetaan yhtiömuotoiseen rakentamiseen ja ne ovat heti varattavissa.

Rissontien varrella sijaitseva kortteli 1523 sijaitsee pienellä kallioisella kukkulalla, Haltijanmäellä, jonka itäosa on jätetty puustoiseksi viheralueeksi. Viheralueella on Haltijankaaren leikkikenttä. Korttelissa Haltijankaaren varrella sijaitsevat kahdeksan omakotitalotonttia eivät sisälly tähän korttelihakuun. Luovutettavan asuinrakennusoikeuden kokonaismäärä korttelissa on 5500 k-m2. Kortteliin voi rakentaa niin kerros-, rivi- kuin pientalojakin.

Taikakummun viihtyisällä ja osin ja rakennetulla pientaloalueella sijaitsevan korttelin 1516 osalta luovutus koskee tonttia 1516/1, joka sijaitsee alueen länsireunalla, Tampereen rajalla. Tontin asuinrakennusoikeuden määrä on 2000 k-m2.

Sekä korttelin 1523 että tontin 1516/1 perusvuokra on 5 % tontin asuinrakennusoikeuden arvosta (240 €/kem2). Vuokraajat sitoutuvat Lamminrahkan ympäristö- ja taideohjelman mukaiseen maksuun alueen ympäristön laadun kehittämiseksi sekä Kangasalan Vesi Oy:n vesihuolto taksoihin että Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n lähikeräysjärjestelmään.

Korttelin 1523 varaus- ja suunnitteluaika on 1 vuosi ja tontin 1516/1 varausaika on kuusi kuukautta varauspäätöksestä. Molempien osalta suunnitelmat tulee hyväksyttää erikseen Lamminrahkan laaturyhmässä ennen rakentamisen aloittamista. Kortteli 1523 ja tontti 1516/1 varataan yhdelle toimijalle tai toimijoiden yhteenliittymälle.

Tarkemmat tiedot luovutettavista tonteista