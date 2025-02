Kevään lastenkirjoissa suloisia siilejä, tutkimusmatka avaruuteen, hirveää ikävää ja ihastuttava täyttökirja

Hannu Laakso: Me Siiliset

Ilmestyy 20.2.

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnolla palkittu Me Otukset -kirjasarja saa perheenlisäystä. Me Siiliset on koko perheelle sopiva teos, joka yhdistää lumoavalla tavalla tiedon, tarinan ja Hannu Laakson kansainvälisesti palkitut luontokuvat.

Kirjan tarina alkaa siitä, kun orvoksi jäänyt siilipentue löydetään hortoilemasta keskellä päivää. Viisi voipunutta piikkipalloa toimitetaan hyvään hoitoon, josta ne palautetaan takaisin kotiseudulleen. Pian pikkuisten tuhisijoiden ylle kerääntyy tummia pilviä, kun paikalle ilmaantuu salaperäinen peto…

Sarjan kuudennen kirjan aihe valikoitui Into Kustannuksen tekemän lukijakyselyn pohjalta: siilit nousivat kärkisijoille satojen vastausten ja yli seitsemänkymmenen eläimen joukosta. Sarjan ensimmäinen kirja Me Kettuset saa myös tänä keväänä lukijoiden pitkään toivoman uusintapainoksen.

"Minulla on kaksi unelmaa: yritän innostaa lapsia lukemaan madaltamalla heidän kynnystään tarttua kirjaan, ja haluan tarjota sytykkeitä lasten oman luontosuhteen rakentamiseen." – Hannu Laakso

Tervetuloa kuulemaan kirjasta Helsingin Akateemisen Kirjakaupan Kohtaamispaikalle Lasten lauantaina 22.2. klo 12.

Mira Mallius: Kummin kirja

Ilmestyy 25.2.

Kummin kirja on ihastuttava täyttökirja, johon kummi voi tallettaa arvokkaimmat muistot kummilapsensa elämän alkutaipaleelta. Se on upea lahja vanhemmilta luottoihmiselle, joka on valittu tärkeään rooliin lapsen elämässä.

Kauniisti kuvitetussa kirjassa on runsaasti tilaa ajatuksille, yhteisille muistoille ja valokuville. Kirja toimii inspiraationa erityisen kummisuhteen rakentamiseen, olipa taustalla kristillinen tai uskonnoton maailmankatsomus. Täytettynä Kummin kirjan voi antaa eteenpäin arvokkaana ja henkilökohtaisena lahjana kummilapselle.

Kirjan vastustamaton ulkoasu on palkitun Mira Malliuksen käsialaa.

Tero Hiekkalinna & Carlos da Cruz: Avaruus nyt!

Ilmestyy 20.3.

Tervetuloa seikkailulle, joka vie oman Linnunratamme kautta kaukaisten tähtijoukkojen ja galaksien äärelle. Avaruus nyt! tarjoaa koko perhettä kiinnostavaa tietoa aurinkokunnan planeetoista, kuista ja komeetoista, sekä raottaa muun muassa James Webb -teleskoopin, Mars-mönkijöiden, DART-avaruusluotaimen sekä tulevien Kuu-lentojen ja avaruusluotaimien kuulumisia. Valokuvin ja piirroksin kuvitettu kirja innostaa lapsia ja vanhempia yhdessä havainnoimaan tähtitaivasta ja tutkimaan avaruutta.

Tero ”Kaukoputkimies” Hiekkalinna on tutkija ja aktiivinen tähtiharrastaja, joka on omistautunut tähtitaivaan tarkkailuun ja kaukaisten kohteiden valokuvaamiseen. Hän pitää suuren suosion saaneita tähtiesityksiä päiväkodeissa ja ala-asteilla.

Tervetuloa kirjan julkistustilaisuuteen Tapanilan kylätilalle lauantaina 5.4. klo 18.

Vuokko Hurme & Noora Katto: Hirveä Ikävä

Ilmestyy 20.3.

Suosittujen lastenkirjailijoiden Vuokko Hurmeen ja Noora Katon rakastettu Hirveä-sarja on valloittanut lapsilukijoiden sydämet. Uuden kirjan lämpimässä ja samaistuttavassa tarinassa kohdataan tunne, joka on tuttu kaikille lapsille.

Tintti ja Viima pääsevät yökylään mummulaan, sillä isä ja äiti lähtevät kauemmas juhliin. Mummun ja ukin luona saa leipoa, kylpeä ja leikkiä hassuja leikkejä. Mutta mukaan päättää seurata yllätysvieras nimeltä Ikävä, eikä se olekaan yhtä hauska kaveri kuin muut. Mitä tehdä, kun Ikävä vaivaa ja kaikki kotoinen tuntuu liian kaukaiselta? Miten kohdata Ikävä, joka tunkee mukaan hetkiin, joissa sen ei toivoisi olevan?

Sarjan aiemmat osat ovat Hirveä Nälkä ja Hirveä Hoppu.

