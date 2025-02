Vieremä vahvistaa kylähenkeä – uusi sovellus yhdistää avun tarvitsijat ja tarjoajat

Vieremällä yhteisöllisyys on aina ollut merkittävä voimavara, ja kunnan tavoitteena on tukea ja kehittää sitä entisestään.



"Vieremällä on tiivis kyläyhteisö, jossa kunta, yritykset, yhdistykset ja kuntalaiset ovat vahvasti toisiinsa kosketuksissa esimerkiksi erilaisten tapahtumien yhteydessä. Yhteisöllisyys on pitkään ollut Vieremällä tiedostettu voimavara ja hyvinvoinnin tukipilari, jota tulisi muistaa ylläpitää sekä vahvistaa säännöllisesti," sanoo Vieremän kunnan hyvinvointityöntekijä Joona Hynynen.

Commun avulla Vieremällä halutaan luoda entistä matalampi kynnys naapurin auttamiseen ja avun pyytämiseen. Yhteistyön myötä myös paikalliset yhdistykset voivat hyödyntää alustan tarjoamia mahdollisuuksia ja tuoda toimintansa paremmin esille. "Näemme, että alusta voisi auttaa tavoitteessa, jossa jokaisella vieremäläisellä olisi vähintään yksi kaveri ja harrastus," Hynynen jatkaa.

Yhteisöllisyyttä voi vahvistaa monin tavoin arjessa. Commun kautta Vieremällä voi esimerkiksi:

Auttaa naapuria lumenluonnissa tai pihatöissä

Käydä ulkoiluttamassa ikäihmisen tai sairauden takia apua tarvitsevan koiraa

Jakaa ylijäänyttä ruokaa naapureille ruokahävikin vähentämiseksi

Tarjoutua kuskiksi kauppareissulle heille, joilla ei ole autoa

Järjestää yhteisiä kokkaushetkiä ja kutsua mukaan uusia ihmisiä

Tarjota juttuseuraa ja kahvitteluhetkiä yksinäisille

Commun perustaja Karoliina Kauhanen iloitsee yhteistyöstä ja korostaa vieremäläisten aktiivista otetta sosiaalisiin kysymyksiin.



"Vieremällä on selvästi halu tukea kanssaihmisiä ja rakentaa yhteisöllisempää ympäristöä. Olemme ylpeitä että saamme olla mukana tässä työssä ja tarjota digitaalisen työkalun, joka tekee naapuriavusta ja yhteisöllisestä toiminnasta entistä helpompaa."

1-2-3 - näin annat ja pyydät apua Commun kautta!

Lataa Commu-sovellus Google Play -kaupasta tai App Storesta. Rekisteröidy maksutta sähköpostilla. Halutessasi voit vahvistaa henkilöllisyytesi pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Selaa avunpyyntöjä tai luo oma ilmoituksesi. Voit tarjota tai pyytää apua paikallisesti tai etänä. Ryhdy auttamaan ja seuraa samalla Suomen yhteisöllisin kunta -kilpailun tilannetta sovelluksessa.

Tule sinäkin mukaan Commuun auttamaan! Commu on täysin ilmainen käyttää, eikä maksa sinulle mitään.

Commusta voit esimerkiksi löytää lenkkiseuraa, juttukaverin, talkooapua tai varakodin lemmikille. Voit myös tarjoutua auttamaan, esimerkiksi tarjoamalla kimppakyytiä, vertaistukea tai auttavaa kättä pihahommiin.

Vieremä on Pohjois-Savossa sijaitseva viehättävä maaseutukunta, joka tarjoaa asukkailleen ja vierailijoilleen rauhallisen elinympäristön luonnon keskellä. Laajat metsäalueet ja järvet ovat osa kunnan kaunista maisemaa, joka houkuttelee ulkoiluun ja aktiiviseen elämäntapaan. Vieremä yhdistää perinteisen maaseutuelämän ja nykyaikaiset palvelut, tarjoten tasapainoisen ympäristön elämiselle, työskentelylle ja vapaa-ajalle. Vieremä on tunnettu metalli- ja teknologia-alan huippuyrityksistä!