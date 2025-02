Kunnat eivät kehity ilman osaavaa henkilöstöä

- Harmittavan usein rekrytoinneissa ei tunnisteta ylempien ammattikorkeakoulututkintojen asemaa. Ne ovat ylempiä korkeakoulututkintoja siinä missä yliopistojen maisteritutkinnotkin, sanoo puheenjohtaja Jaakko Hyvönen. - Samoin on syytä pohtia, onko ylipäänsä kunnissa aina ylempi korkeakoulututkinto edellytyksenä asiantuntijatehtäviin. Yksityisellä sektorilla tradenomit ja muut amk-tutkinnon suorittaneet työskentelevät hyvinkin vaativissa asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä, Hyvönen muistuttaa.

Mahdollisuus entistä laajempaan osaajapohjaan paranee, kun turhista kelpoisuusvaatimuksista luovutaan ja jatkossa asiantuntijatehtäviin rekrytoidaan osaajia soveltuvalla korkeakoulututkinnolla.

Kuntien ja hyvinvointialueiden taloudelliset haasteet vaikuttavat henkilöstön kuormitukseen ja jaksamiseen. Jotta laadukkaita palveluja on mahdollista tarjota jatkossakin, on henkilöstön hyvinvoinnista ja työehdoista huolehdittava.

- Nyt jos koskaan on kunnissa pakko kiinnittää huomiota henkilöstön psykososiaalisen kuormituksen ennaltaehkäisyyn, osaamisen kehittämiseen ja paikasta riippumattoman työnteon mahdollistamiseen asiantuntijatyössä, edunvalvontajohtaja Ville-Veikko Rantamaula huomauttaa. - Mielenterveyshäiriöistä johtuvat poissaolot ovat räjähdysmäisesti kasvaneet työelämässä, erityisesti nuorilla osaajilla. Tästä syystä kaikki ennaltaehkäisevät keinot, kuten varhaisen välittämisen mallin käyttöönotto, ovat välttämättömiä myös kunta-alan työpaikoilla, Rantamaula jatkaa.



TE-palvelut siirtyivät vuoden vaihteessa valtiolta kunnille ja uudet valtuutetut jatkossa päättävät, miten työllisyyspalveluja omassa kunnassa hoidetaan. Siirron yhteydessä on varmistettava henkilöstön asema ja osaaminen.

- Kunnilla on nyt merkittävä rooli oman alueensa työllisyyden hoidossa omista lähtökohdistaan käsin. Se tarkoittaa myös sitä, että TE-palveluissa on osaavan henkilöstön lisäksi kykyä tunnistaa eri kohderyhmien palvelutarpeet, muistuttaa Rantamaula. - Kannustamme vahvasti kehittämään korkeakoulutettujen työllisyyspalveluja, missä esimerkiksi meillä liitoilla voisi olla osaamista ja asiantuntemusta tarjottavana, Rantamaula summaa.



Jäsenistämme noin 6% työskentelee kunnissa, kuntayhtymissä tai hyvinvointialueilla. Esihenkilöasemassa heistä työskentelee 11% ja asiantuntijatehtävissä 63%. Kunnilla ja hyvinvointialueilla työskentelevien tradenomien keski-ikä on 42 vuotta ja enemmistö heistä on naisia.



Kunta- ja aluevaalitavoitteisiimme voi tutustua tarkemmin verkkosivuillamme. Vaaleissa ehdolla olevat jäsenemme voivat ilmoittaa tietonsa verkkogalleriaamme saman linkin kautta.