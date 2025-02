Jyllinkosken lehdossa alkaa metsäisen elinympäristön kunnostus (Etelä-Pohjanmaa)

Hoitotoimenpiteet käsittävät alikasvoskuusen raivausta rajatulta alueelta, ja tavoitteena on auttaa ylläpitämään alueen edustavaa lehtolajistoa. ​Alueen lehdot edustavat Etelä-Pohjanmaalle erikoista rinnelehtoa. Lehdot sijoittuvat Jyllinkosken molemmille puolille. Yleisesti yksi lehtojen monimuotoisuutta ja lajistoa uhkaava tekijä on liika kuusettuminen. Kuusettuminen on osin luontaista kehitystä, mutta osin metsätalouden aiheuttamaa. Liikaa kuusettuminen haittaa lehtolajistoa, haasteita tuo liika varjostus sekä maaperän happamoituminen. ​

Helmi-elinympäristöohjelma 2021–2030 on ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön yhteistyönä toteutettava hanke, jossa vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta ja parannetaan heikentyneiden elinympäristöjen tilaa.