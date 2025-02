Muusikko-valokuvaaja Ville Maljan omakohtainen esikoisromaani kuvaa viha-rakkaussuhdetta alkoholiin

Selvänä isä on eri mies. Silloin sen tukkakin on toisella tavalla. Jakauksella, eikä se silloin kiillä. Mutta kun ihmissusi on hereillä, kaikki on mahdollista.

Tomi oppii jo varhain tunnistamaan isän kaksi puolta. Alkoholi muuttaa herkän ja leppoisan isän. Murrosiässä Tomi rakastuu alkoholiin välittömästi. Humaltuminen on kuin seksuaalinen leikki: karisman ja viehätysvoiman ehtymätön lähde. Bändi alkaa menestyä, ja kaikki, mistä Tomi on haaveillut, on äkkiä hänen ulottuvillaan. Lopulta sisuksissa riehuva polte ei enää sammu kuin juomalla lisää, vaikka pinnanalaiset varjot uivat koko ajan lähemmäs.

Muutaman annoksen jälkeen takakireys katoaa. Tilalleni ilmestyy mukavampi tyyppi. Seuramies. Sen jälkeen taas uusi. Täysin hulvaton. Ehkä vähän mauton mutta samaan aikaan nopea ja älykäs. Portit avautuvat. Päälleni valuu ymmärryksen hunajaa, tilannetajua ja rohkeutta. Viimeisenä paikalle lipuu elokuvamies. Sitä en kovin hyvin tunne. Olen kokenut vain väläyksinä.

Ville Malja (s. 1981, Harjavalta) on helsinkiläinen muusikko ja valokuvaaja. Malja laulaa Moon Shot -yhtyeessä ja hän oli suositun Lapko-yhtyeen laulaja ja keulakuva.

Ville Malja: Valkoinen risteys

ilmestyy 19.3.2025

248 sivua

myös äänikirjana, lukija: Ville Malja