KESKIÖSSÄ: IDENTITEETTI -näyttely sukeltaa Keski-Pohjanmaan alueen nykytaiteeseen

K.H.Renlundin museon näyttelytyöryhmä valitsi osallistujiksi 18 taiteilijaa. Osallistujat valittiin alueella toimiville ammattitaiteilijoille ja taidekollektiiveille suunnatun avoimen haun kautta. Jurytettyyn näyttelykokonaisuuteen on valittu erilaisia tekniikoita ja identiteetti-teemaa eri näkökulmista tarkastelevia teoksia, sekä urallaan erilaisissa vaiheissa olevia taiteilijoita. Kaikilla näyttelyn taiteilijoista on jokin kytkös historiallisen Keski-Pohjanmaan alueeseen. Näyttelyn tavoitteena on nostaa esille alueella työskentelevien, tai muuten alueelle kytkeytyneiden ammattitaiteilijoiden monipuolisuutta.

Näyttelyssä pohditaan, miten yksilön henkilökohtainen tai ryhmän jakama identiteetti voi ilmetä taiteessa. Taiteilijat lähestyvät teemaa erilaisista näkökulmista, henkilökohtaisesti tärkeitä kokemuksia heijastaen, tai paikallista kulttuuria tarkastellen. Identiteetti voidaan nähdä myös prosessina, jossa ryhmän tai yksilön sisällä voi yhtäaikaisesti olla monenlaisia identiteettejä, jotka tilanteesta riippuen nousevat määritteleviksi. Näyttelyssä on esillä eri tekniikoin luotuja teoksia – muun muassa lasiteoksia, tekstiilejä, maalauksia, ja installaatioita.

Näyttelyn juryssä toimivat museopalvelujohtaja Joanna Kurth, vs näyttelyamanuenssi Elina Vuorimies, taideamanuenssi Katriina Meller sekä kokoelma-amanuenssi Susanne Svenfors-Furu. Juryn taiteilijavalintojen pohjalta näyttelyn kuraattorina on ollut näyttelyamanuenssi Elina Suutari.

Näyttelyyn valitut taiteilijat ovat Moa Cederberg, Mia Damberg, Jari Eklund, Alexandra Marina Furubacka, Eeva Huotari, Mari Isopahkala, Irma Jylhä, Maija Klemetti, Aki Koskinen, Mattias Löfqvist, Eliisa Määttälä, Hanna Saarikoski, Alexandra Marina (Sandbäck), Katja Skinnari, Anna Ulff, Jaakko Valo, Annuli Viherjuuri, Joni Virtanen ja Owe Åsvik.