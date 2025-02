Tilitoimistot strategisina kumppaneina – StatBun-alusta mahdollistaa uudenlaiset palvelumallit

Modernin teknologian omaksuminen vauhdittaa muutosta

StatBun on Talgraf Oy:n markkinoille lanseeraama rooliperusteinen liiketoiminta-alusta, joka asettaa tilitoimistot avainasemaan tiedolla johtamisen kentässä. StatBun yhdistää taloushallinnon ja liiketoiminnan seurannan ja suunnittelun työkalut saumattomasti yhteen älykkään tekoälyavusteisen järjestelmän kanssa, joka mahdollistaa uudenlaisia palvelu- ja liiketoimintamalleja tilitoimistoille. Alustan rooliperusteinen rakenne tekee yhteiskäytöstä ja tiedolla johtamisesta suoraviivaista, sillä jokainen käyttäjä, oli kyseessä sitten tilitoimiston työntekijä, tilintarkastaja tai yrittäjä, näkee omalle roolilleen relevantit tiedot ja työkalut.

Alustan avulla tilitoimistot voivat tarjota asiakkailleen monipuolisesti erilaisia palveluja samalla, kun automaatio ja edistykselliset työkalut vapauttavat merkittävästi resursseja arjen työstä. StatBun tarjoaa muun muassa valmiit, muokattavat raportti- ja budjettipohjat, helppokäyttöisen live-editorin ja monipuolisen widget-kirjaston, joiden avulla raportteja ja uudenlaisia näkymiä liiketoimintaan voidaan tuottaa automaattisesti ja mukauttaa tekoälyllä, puheen tai tekstin kautta, asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Perinteisiin työkaluihin verrattuna StatBunin käyttöönotto on poikkeuksellisen nopeaa. Integraatiotkin ovat rakennettu napista päälle -tyyppisesti, joten jokainen onnistuu ottamaan alustan käyttöönsä selaimen kautta vain minuuteissa, itsenäisesti. StatBun on suunniteltu skaalautumaan kaiken kokoisten yritysten tarpeisiin ilman raskaita käyttöönottoprojekteja ja vaativaa opettelua. Käytön aloitusta tukee kahden viikon ilmainen kokeilujakso, ja edistyksellisen talousraportoinnin saa käyttöönsä vain 14,90 euron kuukausihinnalla. Nämä tekevät StatBunista tilitoimistoille ihanteellisen ratkaisun, sillä sen jakelu asiakaskäyttöön on vaivatonta ja ohjelmisto on saavutettavissa yhä useammille asiakkaille.

Uusi tapa palvella asiakkaita

Alustan lanseeraus markkinoille merkitsi uuden aikakauden alkua tilitoimistokentässä. Perinteisestä taloushallinnon palveluntarjoajasta voi StatBunin avulla kehittyä aidosti strateginen kumppani, joka auttaa asiakkaitaan menestymään ja pysymään askeleen edellä kilpailijoitaan.

– Tilitoimistot eivät enää vain reagoi, tai vaikeroi resurssihaasteiden kanssa, vaan ne voivat ennakoida ja auttaa yhä useampia asiakkaita tekemään parempia liiketoimintapäätöksiä. StatBun on suunniteltu mahdollistamaan tämä muutos. Tilitoimistoissa oleva talousjohtamisen ammattitaidon ja palvelun potentiaali saadaan StatBunin avulla valjastettua kokonaisuudessaan käyttöön yritysten menestyksen tueksi. Tämän takia olemme olemassa – jotta maailmassa olisi enemmän paremmin menestyviä yrityksiä, Talgraf Oy:n toimitusjohtaja Toni Kemppinen kertoo.

StatBunin kehitystyö jatkuu vauhdilla, ja lähitulevaisuudessa alustaan julkaistaan muun muassa älykäs markkinapaikka, joka mahdollistaa monipuolisten palveluiden tarjoamisen ja hankkimisen suoraan järjestelmän kautta muiden alustaa käyttävien kesken. Lisäksi strategiatyötä ja vuorovaikutusta tukevat työkalut tulevat laajentumaan merkittävästi.

